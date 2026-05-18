За экс-главу офиса президента Украины Ермака внесли залог в $4,1 млн

Бывшего чиновника в скором времени должны освободить из СИЗО

Залог за экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака в размере $4,1 млн, или 140 млн гривен (более 300 млн руб.), внесен в полном объеме. Об этом со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) передает РБК.

В ближайшее время Ермак может быть освобожден из СИЗО, куда был помещен решением суда. При этом ему предстоит сдать в миграционную службу документы, дающие право покинуть страну. Также экс-главе офиса президента Украины наденут электронный браслет.

Ермак был задержан, а затем арестован на 60 суток, по подозрению в причастности к легализации 460 миллионов гривен, полученных преступным путем при строительстве элитного жилья в Киевской области. По версии следствия, в 2021–2022 годах он обсуждал с дизайнером обустройство особняка, а финансирование работ скрывалось с помощью наличных средств.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ермака с должности главы своего офиса в ноябре 2025 года.

Зульфат Шафигуллин