Владелец бойцовской собаки, напавшей на девочку в Нижнекамске, отправлен в СИЗО

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев считает, что хозяин собаки должен понести самое строгое наказание

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о задержании владельца собаки, напавшей на девочку. По его словам, хозяин бультерьера обязан понести самое строгое наказание.

— У собаки есть хозяин, который на сегодняшний день задержан, находится в следственном изоляторе. Сейчас идут следственные действия. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Прошу обратить особое внимание, такие случаи не должны оставаться без должной оценки, и хозяин собаки должен понести самое строгое наказание, — сказал Беляев в ходе делового понедельника.

Также глава района призвал руководителей сельских поселений провести работу с владельцами бойцовских собак.

В Нижнекамске бультерьер напал на 12-летнюю девочку во время прогулки. Ребенок получил различные травмы, в том числе лица, и был госпитализирован в медицинское учреждение. Как сообщили СУ СК по РТ, по данному факту в Татарстане возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Зульфат Шафигуллин