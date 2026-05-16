На территории Республики Татарстан введен режим «Беспилотная опасность»

00:00, 16.05.2026

Ограничения действуют с 23:59 по московскому времени

Фото: скриншот приложения МЧС

На территории Республики Татарстан введен режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Ограничения действуют с 23:59 по московскому времени.

UPD: их сняли спустя чуть больше часа после введения.

Напомним, режим беспилотной опасности на определенной территории вводится, когда над соседним регионом замечен вражеский БПЛА.

Зульфат Шафигуллин

