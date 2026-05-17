Нижнекамская прокуратура проведет проверку после нападения бультерьера на 12-летнюю девочку
Ребенок получил серьезные травмы лица
Вечером 16 мая в Нижнекамске произошло нападение собаки на несовершеннолетнего ребенка. Известно, что бультерьер атаковал 12-летнюю девочку во время прогулки.
По данным прокуратуры, ребенок получил серьезные травмы: сообщается, что у нее повреждено лицо и произошла утрата части уха.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование находится под контролем Нижнекамской городской прокуратуры.
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании обстоятельств еще одного травмирования подростка в результате нападения собаки в Казани. Ранее в соцсетях опубликовали информацию о нападении собаки на 9-классника в Советском районе Казани. Подросток получил травмы руки. По словам матери пострадавшего, собака неоднократно проявляла агрессию, однако меры по ее отлову своевременно приняты не были.
