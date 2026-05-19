БПЛА ночью атаковали 19 регионов и акваторию Азовского моря
В общей сложности над Россией сбито 315 беспилотников
Прошедшей ночью БПЛА атаковали 19 регионов России и акваторию Азовского моря. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны РФ.
В общей сложности над территорией России в период до 07.00 мск было сбито 315 вражеских БПЛА.
Беспилотники этой ночью были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о массированной атаке региона вражескими беспилотниками. Сегодня в Ярославле должен состояться пятый матч финала Кубка Гагарина.
