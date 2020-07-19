Два лагеря вокруг Рифата Ганибаева: одни радуются его аресту, другие не смогли освободить из СИЗО

Фото: Ирина Плотникова

Освободить нельзя содержать под стражей



Под стражей оставил в пятницу Верховный суд Татарстана Рифата Ганибаева, экс-депутата Госсовета Татарстана, председателя территориального отделения Всероссийского общества инвалидов. Его арестовал 3 июля по ходатайству следствия Приволжскй райсуд. Изменить меру пресечения суд не сподвигли ни доводы защиты об инвалидности бывшего народного избранника, подозреваемого в хищении бюджетных средств, ни заступничество председателя Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаила Терентьева.

Рифата Ганибаева подозревают в хищении 1 млн рублей при исполнении четырех контрактов с Фондом социального страхования на поставку памперсов и абсорбирующих пеленок в 2018 году. Хищение, по версии следствия, произошло при поставке средств гигиены инвалидам дочерним предприятием ТРО ВОИ ООО «УПП «Картонажно-полиграфические изделия», а способ выбран нехитрый — составление фиктивных актов на передачу пеленок и памперсов. Дело, возбужденное в отношении группы лиц, расследуют сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

— Есть постановление правительства Российской Федерации о том, при наличии каких заболеваний не допускается содержание под стражей людей с определенными заболеваниями, — сказал сегодня «Реальному времени» адвокат Рифата Ганибаева Ильбер Латыпов. — Мой подзащитный подпадает под это постановление по признаку заболевания костно-мышечной системы. Но суд счел, что [для изменения меры пресечения] необходимо определенное медицинское заключение.

«Он должен был бороться»

15 июля Всероссийское общество инвалидов распространило заявление в поддержку Рифата Ганибаева, в котором, в частности, цитируются слова председателя ВОИ Михаила Терентьева: «Я не верю, что Рифат Шагитович занимался какими-то неправомерными действиями, и надеюсь на справедливое решение Верховного суда Республики Татарстан. Считаю, что мера пресечения избыточная, и Верховный суд определит ее законность с учетом всех обстоятельств». Также в заявлении сообщается, что Терентьев обратился к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой провести проверку фактов применения к инвалиду I группы меры пресечения в виде заключения под стражу, а также спецсредств (то есть наручников) при конвоировании Ганибаева в здание суда.

Избыточной мерой считает заключение председателя ТРО ВОИ под стражу и Надежда Титова — председатель организации родителей детей-инвалидов «Забота», которую родители детей-инвалидов уполномочили осенью 2019 года представлять свои интересы перед ФСС РФ:

— Следствие должно разбираться, что он сделал, но зачем его сразу в СИЗО? Он инвалид, у него жена — инвалид, она, кстати, сама этими памперсами пользуется, нуждается в уходе…



А вот колясочница, инвалид первой группы Амина Ибниева считает, что Рифат Ганибаев как председатель республиканской ТРО ВОИ не выполнял свою главную обязанность — защищать права инвалидов:

— Я ему с 2003 года говорила и писала о плохом качестве памперсов и инвалидных колясок. Он ведь депутатом был, мог что-то сделать! Он должен был бороться за доступную среду, а чем он помог, когда мы падали с неправильно сделанных пандусов?.. И контролировать качество и количество поставок он должен был. Виноват ли он в хищениях — это уж суд решит. А что касается недопустимости содержания его под стражей… Понимаете, у меня первая группа и у него, а я — колясочница, сама ни передвигаться, ни обслуживать себя не могу, а он с тросточкой ходит. Многие инвалиды, которые находятся в подобном состоянии, даже первой группы инвалидности не получили — у них вторая или даже третья. Так что особой жестокости я в заключении Ганибаева под стражу не вижу.

«Стоит проверить подлинность подписей на актах»



Надежда Титова подтвердила «Реальному времени», что жалобы от инвалидов на недостачу и плохое качество подгузников — на пересортицу в пачках, недопоставки подгузников и пеленок — к ней поступали и продолжают поступать. Зачастую, говорит она, родители детей-инвалидов не могут натянуть на них слишком маленькие памперсы, хотя на упаковках указан вроде бы нужный размер. Жалуются и на недопоставки:

— Я эти многочисленные жалобы направляла в ФСС, просила разобраться, но оттуда отвечали, что по документам все в порядке, все получено, есть акты. Поэтому, наверное, стоит проверить подлинность подписей на актах о доставке подгузников и пеленок.

— Многие родители детей-инвалидов рассказывали мне, что им должны были привозить и пеленки, и памперсы, а привозили что-то одно. При этом доставщики обычно просят не ставить дату в акте о получении, — говорит активистка движения родителей детей-инвалидов Ирина Иващенко.

Дочь лежачего инвалида I группы Людмила Дикунова еще в октябре прошлого года выступила в Общественной палате РТ с заявлением, что в первом квартале года памперсов инвалидам не выдают, так как конкурсы на поставку проводятся с запозданием, а впоследствии недобранные в начале года пачки не доставляют.

— Практика, когда прописанные в индивидуальных программах реабилитации памперсы поставщики выдавали не в полном объеме, процветает у нас давно, — говорит Амина Ибниева. — 30 января 2016 года я даже в прямом смысле слова подралась за положенные мне памперсы. Тогда представитель другого поставщика — ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» — принес мне две упаковки, а потребовал, чтобы я расписалась за девять и задним числом, 15 декабря. Я не согласилась, и он попытался унести эти две пачки. И тогда я в них вцепилась! Он пытался вырвать, потом испугался, что уронит меня, я же в коляске, и придется за это отвечать. И я победила — он принес мне остальные полагающиеся упаковки, и акт я подписала реальной датой. А мой знакомый не глядя расписался в акте и потом обнаружил недостачу!

Зачастую родители детей-инвалидов не могут натянуть на них слишком маленькие памперсы, хотя на упаковках указан вроде бы нужный размер. Фото Рината Назметдинова

Богатый банкрот

В редакцию «Реального времени» по электронной почте (правда, почему-то с адреса, зарегистрированного на чешском домене) поступил скан письма в адрес председателя ВОИ Михаила Терентьева. Письмо подписано Курновым Александром Владимировичем, и в нем содержится просьба «избавить всех инвалидов Татарстана от Ганибаева и его команды». Телефона для связи г-н Курнов не оставил, поэтому расспросить его не представилось возможным, а в письме, написанном, как в нем говорится, «от инвалидов и бывших сотрудников ООО «УПП «КПИ» — того самого поставщика памперсов — сказано, что сотрудников этого доведенного до банкротства предприятия уволили без выплаты зарплаты.

Автор письма утверждает, что ООО «УПП «КПИ», в котором Рифат Ганибаев является как руководитель организации-учредителя председателем наблюдательного совета, превратилось в «кормушку» для семьи помощницы Ганибаева Шагвалеевой и его дочери Ренаты. Что, «несмотря на прибыльные госконтракты, Ганибаев оставил без работы более 120 человек, многим из которых не выплачена зарплата… с мая 2019 года». И что на оборудовании предприятия с прошлого года «начала работать частная контора ООО «КБИ», где экономистом работает дочь Ганибаева.

По данным ресурса rusprofile.ru, это предприятие создано в мае 2019 года.

А по данным «Спарк-Интерфакс», за год до банкротства — в 2018 году — ООО «УПП «КПИ» заработало на госконтрактах 280,67 млн рублей, из которых почти 279 млн принесли госконтракты с ФСС по Татарстану.

«На твердую четверку»

О том, что сейчас в ФСС России поступает значительно меньше жалоб от татарстанских инвалидов, сообщил «Реальному времени» депутат Госдумы России Айрат Фаррахов:

— В прошлом году в совещании по проблемам обеспечения татарстанских инвалидов средствами технической реабилитации в Казани участвовал заместитель председателя Фонда социального страхования Алексей Кошелев. После совещания я периодически при встрече спрашиваю руководителя фонда Андрея Степановича Кигима, как федеральный центр сегодня оценивает ситуацию по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в Республике Татарстан. В последний раз, недели две-три назад, он сказал: «На твердую четверку». А раньше они очень негативно ее оценивали.

Айрат Фаррахов сказал, что основным его негативным впечатлением от того совещания в Казани стало ощущение отсутствия желания решать проблему со стороны поставщиков и представителей различных организаций, в том числе со стороны организации инвалидов:

— Стало разочарованием отсутствие консолидированной позиции сообщества инвалидов, которое реально отстаивало интересы, добивалось решения вопроса. В том, что сейчас происходит, должны разобраться следствие и суд. Но инвалиды в любом случае должны получать то, что им положено, и задержек здесь быть не должно. Государство в последние годы в три раза увеличило объем финансирования средств технической реабилитации инвалидов, и злоупотребления здесь недопустимы.

К самому Фаррахову, по его заверениям, жалоб на обеспечение инвалидов средствами практически не поступает.



Инна Серова