Разведка сообщила о подготовке Украиной ударов по России с территории Латвии

Украинская сторона намерена запускать беспилотники с территории государств Прибалтики, считают в российской разведке

Украина готовится нанести удары по России с территории Латвии. С соответствующим заявлением выступила Служба внешней разведки (СВР) РФ.

На сайте ведомства опубликовано большое сообщение, в котором раскрываются детали вероятного плана Украины по нанесению серии террористических ударов по тыловым регионам России. При этом украинская сторона намерена запускать беспилотники с территории государств Прибалтики, считают в российской разведке.

Ключевые моменты заявления СВР РФ:

Режим Владимира Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб экономике России.

Киев планирует запустить беспилотники с территории государств Прибалтики в сторону России с целью сокращения времени подлета до целей и повышения эффективности атак.

Украинские власти убедили Латвию дать согласие на проведение операции против России. Латышей обманули, что точное место запуска БПЛА определить невозможно. Но это не так, все отслеживается.

В Латвию уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ для атак на Россию с территории республики, военные размещены на латвийских базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

Координаты центров принятия решений в Латвии известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия.

При этом представители российской разведки не стали публиковать данные о датах проведения подобных атак с территории прибалтийских государств.

Ранее над Латвией, Литвой и Эстонией начали регулярно летать украинские беспилотники с целью нападения на Россию. Соответствующие данные периодически публикует Министерство обороны РФ.

Зульфат Шафигуллин