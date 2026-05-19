Суд Татарстана смягчил приговор экс-прокурору Купову

Назначенный райсудом Казани срок сегодня сократился на шесть месяцев

Алий Купов. Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Верховный суд Татарстана поправил приговор по делу бывшего начальника отдела прокуратуры республики Алия Купова, ранее осужденного на 8 лет колонии общего режима за незаконное вмешательство в ход полицейского расследования, превышение полномочий и получение взятки через сожительницу. По итогам апелляционного рассмотрения срок бывшего куратора дел регионального управления Следкома сократили до 7 лет и 6 месяцев.

Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда РТ, апелляционная коллегия посчитала нужным объединить два эпизода по созданию Куповым помех правосудию (ч.3 ст. 294 УК РФ), расценив его действия, как длящееся преступление. Что в итоге и привело к смягчению наказания. При этом Верховный суд согласился с назначенным бывшему силовику уголовным штрафом в 3,27 млн рублей и лишением его звания «старший советник юстиции», но снизил дополнительное наказание на полгода. Так что теперь после отбытия основного срока Купову в течение 4 лет будет запрещено занимать руководящие должности в органах власти.

Евгения Покровская. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Приговор в отношении Евгении Покровской и Артема Мясникова Верховный суд Татарстана менять не стал. Утвердил наказание для подруги экс-прокурора в 5 лет колонии общего режима со штрафом 2,2 млн, а для ее «бизнес-партнера» — условный срок в 3 года.

Напомним, итоговое решение по этому делу Вахитовский райсуд Казани вынес в декабре 2025-го, согласившись с позицией обвинения по всем эпизодам за исключением одного. Райсуд счел недоказанным обвинение Покровской и Мясникова в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией и оценил их действие по менее тяжкому составу организации того же подпольного бизнеса, но без юной потерпевшей.

Тем не менее итоговое решение оспаривали и двое осужденных, получивших реальные сроки, и их адвокаты, и гособвинитель, который в прениях запрашивал для главного фигуранта 10 лет колонии строгого режима.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Купов с первых дней следствия отрицал вину по всем эпизодам своего дела, его адвокат указывала на отсутствие бесспорных доказательств его причастности. Покровская утверждала, что никакой коррупции в этой истории не было, она просто обманула знакомую Сукиасян, пообещав ей помощь прокурора Купова в решении вопросов с уголовным преследованием за наркотики, получила от нее за якобы оказанные «услуги» два телефона, один из которых вручила Купову в качестве подарка на день рождения.

Экс-начальника отдела по надзору за следствием в органах СКР признали виновным в получении взятки мобильником iPhone 14 pro MAX за 109 тысяч рублей, переданной в мае 2023-го при посредничестве гражданской супруги Евгении Покровской. Также Алию Купову не удалось отбиться от обвинений в превышении полномочий и создании помех следователям полиции путем попытки развала уголовных дел о наркотиках и возврата Сукиасян вещественных доказательств — ее сотовых телефонов.