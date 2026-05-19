Кассация направила на пересмотр спор о долге бизнесмена Коркунова перед Татарстаном на более 600 млн рублей

Суд отменил мировое соглашение по делу о банкротстве Андрея Коркунова

Арбитражный суд Московского округа отменил мировое соглашение по делу о банкротстве основателя бренда «А. Коркунов» Андрея Коркунова. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Речь идет о споре с Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана, которое добивается взыскания с бизнесмена около 600 млн руб. Ранее Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу после заключения мирового соглашения между сторонами.

Кассационная инстанция отменила судебные акты нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение. Против мирового соглашения выступало Агентство по страхованию вкладов. В АСВ указывали, что Коркунов может быть привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам «Анкор Банка» почти на 6 млрд руб., а также заявляли о наличии у него зарубежных активов.

Зульфат Шафигуллин