Суд Казани удовлетворил антикоррупционный иск на 207 млн к экс-судье Арбитража Татарстана Минапову

На заседании защитники Аделя Минапова и его родни просили полностью отказать по иску прокурора Татарстана

Сегодня Советский райсуд Казани огласил решение по гражданскому делу «Альберт Суяргулов против Аделя Минапова и его родни». Антикоррупционный иск прокурора Татарстана по конфискации в казну активов на 207,7 млн рублей — 16 объектов недвижимости, двух автомобилей и стоимости отчужденного имущества с арендным доходом — удовлетворен в полном объеме, сообщает с места журналист «Реального времени».

На итоговом заседании представитель истца Лилия Фаттахова настаивала на полном удовлетворении исковых требований, анализируя ряд новых доказательств. Представители ответчиков Гулия Калимуллина и Эльмира Хайруллина просили отказать и настаивали — прокуратура не представила ни единого доказательства незаконности приобретений. Помимо этого, представители Минапова и его родни просили применить трехлетний срок исковой давности, исключить из ответчиков Расиму Гараеву, тетю жены Минапова, и заявляли о недостоверности подписей своих доверителей в представленных прокуратурой документах.

В подтверждение своей позиции предлагали провести почерковедческие экспертизы, а кроме того, назначить судебную финансово-экономическую экспертизу. Последняя, по мнению защиты, способна опровергнуть «арифметический» подсчет прокуратуры и верно оценить стоимость квартир, покупаемых на стадии котлована и продаваемых на этапе полного обустройства микрорайонов, а также доход от их сдачи.

Напомним, процесс по первому в Татарстане антикоррупционному иску к служителю Фемиды в отставке стартовал 30 января сего года. Требования прокурора республики Альберта Суяргулова касаются бывшего судьи Арбитражного суда Татарстана Аделя Минапова, его жены Резеды, тещи Амины Хуснутдиновой и ее сестры Расимы Гараевой. В просительную часть иска попали 10 квартир и четыре парковочных места в Казани и Иннополисе, а также участок с домом в Верхнеуслонском районе Татарстана и иномарки Mercedes-Benz AMG 2021 года выпуска и BMW X7 2023 года, приобретенные, по мнению прокуратуры РТ, на неподтвержденные доходы.

Также суд просили взыскать 62 млн рублей — сумму уже отчужденных квартир и автомобилей вместе с доходом от сдачи внаем тех площадей, покупка которых не подтверждена реальными доходами. Общий размер исковых требований оценивается в 207 млн 683 тысячи 284 рубля, при этом самые дорогостоящие активы оформлены на Анису Хуснутдинову, тещу Минапова, и ее сестру Расиму Гараеву. По версии надзорного ведомства, обе являются номинальными собственницами.

В ходе судебного процесса начальник антикоррупционного управления прокуратуры РТ Лилия Фаттахова и ее коллеги представили доказательства того, что имуществом тети и тещи пользуется Минапов и его супруга. В частности, по ходатайству прокуроров к материалам дела приобщили результаты проверки сотрудников УФСБ по РТ: они изучили записи с камер у дома в ЖК Luciano на Булаке и установили факты неоднократных заездов на домовую парковку авто под управлением отставного судьи и его супруги. При этом квартира в указанном ЖК находится в собственности тети — Гараевой, а у ее сестры Хуснутдиновой там два места на парковке. Водительские права у обеих женщин отсутствуют.

Также были представлены скриншоты с мессенджера о вступлении Резеды Минаповой в общедомовой чат того же элитного дома, а еще — информация, что оплата за мойку, тонировку и другие услуги по машинам, оформленным на тетю Гараеву, поступала в частный сервис непосредственно от судьи Минапова и его супруги и за пять лет эти расходы составили свыше 4 млн рублей.

В свою очередь защита пыталась доказать, что благосостояние тети — заслуга ее племянника — видного финансиста, суд даже привлек этого бизнесмена в качестве третьего лица, но уже на следующем заседании исключил из числа участников процесса. От племянника поступило заявление, что к оспариваемому прокуратурой имуществу он никакого отношения не имеет.

Главный ответчик появился лишь на первом заседании суда по этому делу. На вопрос по исковым требованиям заявил следующее:

— Естественно, не согласен. Почему? Доводы прокуратуры — они как бы и правильные, но в то же время они являются голословными. Да, имущество есть... Но расчет, произведенный прокуратурой, неверен, и доходы судей так не считают.

Относительно вождения машин тети судья в отставке Адель Минапов пояснил: Гараева Расима является инвалидом, затруднено ее передвижение. Естественно, она давала право на управление, чтобы возить ее на процедуры в больницы».

Также он отмечал — после увольнения из арбитража и до ухода в декретный отпуск его супруга успела устроиться в строительную компанию, которую наняла для строительства дома в «Пятидворье» — в итоге зарплату там не получала, поскольку работодатель использовал эти деньги для ведения той самой стройки. Для подтверждения этой позиции трое представителей ответчиков пригласили в суд в качестве свидетеля того самого работодателя.

В арбитраже Татарстана ВИП-ответчик отработал 23 года, с 2002-го, был помощником судьи, в феврале 2011-го по указу президента РФ облачился в мантию. На момент выдвижения на должность судьи годовой доход Минапова составлял 253 тысячи рублей, в собственности была доля в приватизированной родительской квартире на улице Восстания в Казани, а еще на нем висели два кредита, на 200 и 250 тысяч рублей. Но года через три после назначения благосостояние Минаповых и их родни начало весомо улучшаться, что проверяющие выявили лишь после добровольного ухода судьи в отставку, в апреле 2025-го.

Сегодня на заседании суда прозвучала информация, что с учетом текущих покупок товаров и услуг в 2011—2025 годах расходы Минаповых в десять раз превышали их официальные доходы.

