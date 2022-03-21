Как «кураторы» ФСС из УБЭП отдали под суд «главного инвалида» Татарстана

В суде Казани представитель ФСС признала пробелы в контроле за исполнением госконтрактов на 75 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Дело об афере с бюджетной поставкой подгузников сегодня дошло до суда в Казани. На первом заседании экс-депутат Госсовета Татарстана и действующий председатель Татарстанской организации Всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев признал наличие в документах ФСС поддельных актов поставки, но отрицал, что эти акты составлялись именно по его указанию и его подчиненными. Потерпевшим по делу признали Фонд соцстраха, а не 305 лежачих инвалидов — детей и взрослых, которые так и не получили памперсы, передает из суда журналист «Реального времени».

На старте следствия силовики полагали — поддельных актов в 16 раз больше



Рифату Ганибаеву — 64 года. В Вахитовский райсуд Казани он пришел сам. Хотя первоначально, в июле 2020-го, был заключен под стражу по данному делу. Через три месяца по ходатайству Следкома его перевели под домашний арест: основанием стало комиссионное заключение медиков о наличии у фигуранта тяжелого заболевания, препятствующего содержанию под стражей. В марте 2021-го Верховный суд Татарстана смягчил меру пресечения еще больше — заменил домашний арест запретом определенных действий.

С июня 2021-го Ганибаев под подпиской о невыезде. Поддержать его на суд пришли двое его братьев. От общения с журналистами все трое отказались. Подсудимый председатель ТРО ВОИ не стал отвечать и на вопросы «Реального времени», касающиеся уголовных дел в отношении руководства ФСС в Татарстане.

Фото: Ирина Плотникова

Судье Юрию Арсенюку Ганибаев сообщил — является инвалидом I группы и руководителем региональной организации инвалидов.

— Если тяжело — присядьте, — предложил председательствующий.

— Ничего, прорвемся! — отвечал, опираясь на палочку, подсудимый.

Версию обвинения суду изложил старший помощник прокурора Вахитовского района Динар Саетов: осенью 2018 года по указке подсудимого сотрудники ООО «Учебно-производственное предприятие «Картонажно-полиграфические изделия» (далее УПП КПИ) сфабриковали 305 подложных актов приема-передачи пеленок и подгузников инвалидам и представили их на оплату в региональное отделение ФСС в рамках исполнения двух госконтрактов на поставку подгузников детям и взрослым на общую сумму 75 млн рублей (66,8 млн и 8,5 млн рублей соответственно).

Динар Саетов. Фото: Ирина Плотникова

Силовики полагают, что в действительности данные средства реабилитации нуждающимся не передавались, подписи от их имени подделаны работниками УПП КПИ. Утверждается, что в октябре-ноябре 2018-го на основании «недостоверных актов» на счет предприятия были «необоснованно перечислены» 1 млн 603 тысячи рублей, которыми, по версии СК, Ганибаев распорядился по собственному усмотрению.

А всего в третьем квартале 2018 года дочернее предприятие организации инвалидов исполняло четыре госконтракта на поставку подгузников и абсорбирующего белья на 88,7 млн рублей.

В июне 2020-го это дело возбуждалось в отношении Ганибаева и неустановленных лиц по всем этим контрактам, причем первоначально сотрудники УЭБиПК и Следкома по РТ предполагали, что поддельных актов на поставку памперсов в 16 раз больше — 5 тысяч с лишним.

На момент предполагаемого преступления Рифат Ганибаев был депутатом Госсовета, председателем Татарстанской организации Всероссийского общества инвалидов, которая выступала учредителем ООО «Учебно-производственное предприятие «Картонажно-полиграфические изделия», созданного для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Ганибаев возглавлял наблюдательный совет данного предприятия и, по версии силовиков, фактически руководил им. В 2020-м УПП КПИ признали банкротом.

У Ганибаева арестовали имущество на 2,7 млн рублей

— Вину свою не признаю, — сообщил суду после речи гособвинителя Рифат Ганибаев. — Не согласен ни с обстоятельствами, ни с квалификацией.

На следствии он неоднократно заявлял — ответственность за подделку подписей в актах сдачи-приемки ТСР (подгузников) инвалидам должны нести непосредственные виновники из числа сотрудников УПП КПИ. Сегодня сообщил — не согласен и с гражданским иском на 1,6 млн рублей. В обеспечение возможного взыскания этой суммы сотрудники 4-го отдела Следкома по РТ наложили арест на имущество Ганибаева, оцененное в 2,7 млн рублей.

Ганибаев и Рафис Хасаншин. Фото: Ирина Плотникова

Адвокат подсудимого Рафис Хасаншин пояснил присутствующим позицию защиты клиента:

— То, что в ФСС было подано определенное количество недостоверных актов, защитой не оспаривается. Мы оспариваем лишь то, что эти действия по предоставлению актов совершены по указанию подзащитного и что эти люди являлись его подчиненными.

Статус потерпевшего в этом деле получило отделение Фонда соцстраха по РТ. Его представитель — замначальника правового отдела Лада Мухаметзянова рассказала о практике проведения экспертизы сотрудниками фонда с целью оценить полноту и качество поставки технических средств реабилитации. Проводилась такая и по четырем госконтрактам в третьем квартале 2018 года.

— Обязанности проверять сплошным методом каждого инвалида нет. Проверка осуществляется выборочно, на усмотрение экспертной группы, — сообщила Мухаметзянова. — Проверяли правильность заполнения финансовых и отчетных документов и выборочно осуществляли обзвон инвалидов.

Результат такой экспертизы, с ее слов, был положительным: «Наши сотрудники никаких несоответствий в оформлении предоставляемых документов не увидели. Жалобы на момент оплаты [поставщику] отсутствовали.

Обращения от недовольных «получателей» средств реабилитации посыпались в фонд в январе-феврале 2019 года. В итоге данных клиентов обзвонили повторно и составили список обманутых в ожиданиях. «Эта информация была передана нашему куратору в УБЭП МВД по РТ», — сообщила представитель реготделения ФСС, не уточняя, в чем заключается такое «кураторство» силового ведомства.

Лада Мухаметзянова. Фото: Ирина Плотникова

На вопрос прокурора, возмещен ли ущерб, последовал ответ — нет, не возмещен. Более того, выяснилось, что те 305 инвалидов не получили ожидаемое и задним числом. Как объяснила суду Лада Мухаметзянова, обеспечение гигиеническими средствами реабилитации ежедневного использования задним числом просто невозможно. Адвокат Хасаншин поинтересовался — воспользовались ли эти инвалиды, покупавшие нужный товар за свой счет, правом на компенсацию за недопоставку от государства. Ответ был отрицательный.

Судья уточнил — при выборочном обзвоне ни один из лишенных поставки инвалидов экспертам не попался? Мухаметзянова ответила утвердительно, отметив, что нарушения по госоконтракту на поставку подгузников для взрослых составили только 1 млн 109 тысяч из всего объема под 67 млн.

— Выявить таких получателей шанс был невелик, если бы инвалиды не пожаловались, — добавила она.

По окончании допроса заседание отложили на 29 марта, решив вызвать в суд первую семерку свидетелей.

Разгром и «уголовные рекорды» Фонда соцстраха в Татарстане

Сотрудники потерпевшего отделения Фонда соцстраха по РТ ранее засветились в целом ряде уголовных дел, три из которых уже рассматривают казанские суды.

Так, в феврале 2021-го перед Вахитовским судом предстали десять фигурантов дела «ОПС декретниц», включая не признающего вину экс-руководителя филиала №1 Вахитовского района отделения Фонда социального страхования России по РТ Айдара Юсупова (его бывший зам Алексей Беляков объявлен в розыск) и бывшего специалиста того же филиала Ильмиру Саитову. По версии обвинения, в результате мошеннических действий сообщества из ФСС утекло более 80 млн рублей в виде пособий по беременности, родам и больничным. Ради получения максимальных выплат от подставных фирм направляли недостоверные данные о трудоустройстве и завышенных зарплатах 147 беременных женщин.

Айдар Юсупов. Фото: Ирина Плотникова

В ноябре 2021-го тот же райсуд приступил к рассмотрению дела об уводе из бюджета ФСС 14,5 млн рублей и попытке хищения еще 10,7 млн рублей «путем фальсификации документов о стоимости инвалидных колясок и протезно-ортопедических изделий для нуждающихся инвалидов». В мошенничестве обвиняют бывшего зама управляющего ФСС по РТ Камиля Фатыхова, экс-начальника отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации отделения ФСС Марата Сагирова и его брата Ильдара, сотрудника коммерческой фирмы «Альянс». Причастность к аферам они отрицают.

Сагиров-старший высказывает версию, что дело сфабриковано с целью оказания давления, изоляции от общества и неразглашения информации о совершении преступления сотрудниками ТРО ВОИ, в том числе Ганибаевым, в период исполнения госконтрактов о поставке памперсов. Сагиров утверждает — после выявления данных фактов он довел до сотрудников БЭП и управляющего отделением фонда Павла Лоханова и настаивает — тот «стал угрожать и оказывать давление», вследствие чего ему пришлось сначала уйти в отпуск, а затем уволиться.

Фатыхов на судебном допросе напомнил: заявление на возбуждение данного дела силовикам направил Лоханов, и рассказал об обострении отношений с этим начальником. Якобы тот требовал повысить цены на контракты на 37%, а после отказа начал угрожать: «Уволю любой ценой». «Я и Сагиров ему мешали поднимать цены и работать с теми компаниями, которые он на тот момент курировал», — считает обвиняемый.

Напомним, сам Павел Лоханов сейчас также находится на скамье подсудимых. На прошлой неделе его дело начал рассматривать Московский райсуд Казани. Экс-управляющего ФСС по РТ обвиняют в получении 2,4 млн рублей — части взятки от 4 млн за помощь фирме-поставщику при защите от арбитражного иска ФСС на 14 млн рублей. Вину в коррупции он не признает, предлагает считать его действия попыткой мошенничества.

Фото: Ирина Плотникова

Заметим, что дело о незаконных выплатах декретных довели до суда следователи МВД, историей с «золотыми» колясками занимались сотрудники 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, а госконтрактами на памперсы — их коллеги из 4-го «экономического» отдела Следкома по РТ. В последнем расследовали и дело о взятке, в которой обвиняют Лоханова.

Там же в 4-м отделе уже в 2022 году возбудили дело на бывшего зама Лоханова — Геннадия Титова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и создании незаконных помех бизнесу по двум госконтрактам на 220 млн рублей, которые с подачи Титова фонд отказался заключать с победителем торгов — фирмой «РСС-Мед» (уже после истории со взяткой в интересах этой фирмы Лоханову, — прим. ред.). Дело этого ВИП-страховщика до суда пока не дошло, правда, он единственный среди обвиняемых коллег, кто признает вину.