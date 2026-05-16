Режим беспилотной опасности в Татарстане действовал ночью всего один час

07:33, 16.05.2026

Ограничения действовали с 23:59 до 01:06 мск

Прошедшей ночью режим беспилотной опасности в Татарстане действовал всего один час. Соответствующие уведомления были отправлены в официальном приложении МЧС.

Ограничения были временно введены с 23:59 до 01:06 по московскому времени.

Напомним, режим беспилотной опасности на определенной территории вводится, когда над соседним регионом замечен вражеский БПЛА.

Зульфат Шафигуллин

