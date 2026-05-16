Режим беспилотной опасности в Татарстане действовал ночью всего один час
Ограничения действовали с 23:59 до 01:06 мск
Прошедшей ночью режим беспилотной опасности в Татарстане действовал всего один час. Соответствующие уведомления были отправлены в официальном приложении МЧС.
Ограничения были временно введены с 23:59 до 01:06 по московскому времени.
Напомним, режим беспилотной опасности на определенной территории вводится, когда над соседним регионом замечен вражеский БПЛА.
