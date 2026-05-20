Над Татарстаном ночью сбили БПЛА — отчет Минобороны РФ
Всего над Россией в ночное время уничтожили 273 вражеских беспилотника
Над территорией Татарстана ночью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ без уточнения количества сбитых беспилотников.
В Татарстане продолжает действовать режим беспилотной опасности с 2.40 мск.
