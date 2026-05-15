В Казани на 40 дней закрыли эндоскопический кабинет частной клиники «Азбука здоровья»

Вахитовский районный суд принял решение о временном запрете работы эндоскопического кабинета медицинского центра «Азбука здоровья» в Казани. Деятельность учреждения приостановлена на 40 суток, сообщает Роспотребнадзор РТ.

Поводом для проверки клиники, расположенной на улице Пушкина, 1/55, стало подозрение на инфекционное заболевание у одного из пациентов. Специалисты РПН провели эпидемиологическое расследование и выявили нарушения в работе медицинского учреждения.

В ходе проверки установлено, что в клинике не соблюдался противоэпидемический режим, нарушалась методика обработки эндоскопов, отсутствовал необходимый бактериологический контроль.

Кроме того, были выявлены факты многократного использования одноразовых материалов, нарушения условий хранения медицинских изделий и лекарственных препаратов. Также обнаружено, что персонал не соответствовал необходимым квалификационным требованиям, а график профилактических прививок не соблюдался.

По результатам проверки на клинику были наложены административные взыскания, а помещения эндоскопического кабинета опечатаны. Ранее суд приостановил работу кафе «ОстроWok» в Казани на 60 суток. В ходе проверки в двух пробах готовой пищи и двух смывах обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

