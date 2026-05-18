В Татарстане ночью вводили режим «Беспилотная опасность»
Ограничения действовали около 2,5 часа
На территории Республики Татарстан ночью вводили режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Ограничения действовали около 2,5 часа — с 04.11 до 06.33 мск.
Режим «Беспилотная опасность» вводится, когда вражеские беспилотники пролетают над территорией соседних регионов.
