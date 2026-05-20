Тренерский триумф Хартли: как наставник «Локомотива» обезоружил «Ак Барс» в пятом матче финала

У казанцев не осталось права на ошибку. Еще одно поражение — и Ярославль будет торжествовать

«Ак Барс» уступил в пятом матче финальной серии «Локомотиву» со счетом 1:4. Теперь ярославцы находятся в одной победе от завоевания второго за два года Кубка Гагарина. За счет чего коллектив Боба Хартли приблизил себя к трофею — в материале «Реального времени».

Тренерская победа Боба Хартли

Перед пятым матчем с «Ак Барсом» ярославский клуб столкнулся с огромной потерей. Из-за травмы, полученной в четвертой игре финала, выбыл один из ключевых центральных нападающих «Локомотива» Георгий Иванов. За несколько часов до начала встречи в ряде источников появилась информация, что форвард уже точно не поможет «железнодорожникам» в оставшихся матчах серии.

«Ак Барсу» отсутствие Иванова в составе должно было сыграть на руку. Ведь нападающий в своем звене был одним из системообразующих элементов, отвечающих за креатив в атаке. Казанцам справедливо начали отдавать преимущество в серии, а некоторые эксперты даже отмечали, что потеря Георгия Иванова может стать Х-фактором для «Локомотива» в решающих играх.

Но Боб Хартли на то и один из самых титулованных и побеждающих тренеров в мире, ведь его колоссальный опыт позволяет упреждать все неприятности. Главный тренер ярославцев отправил партнеров Иванова по тройке — Александра Радулова и Егора Сурина — в разные звенья. «Тасманский дьявол» отправился к Рихарду Панику и Байрону Фрэзу. В свою очередь, молодой талант «Локо» внедрился в звено к Никите Кирьянову и Павлу Красковскому.

Это решение Хартли стало блестящим. На игре «Локомотива» не просто не сказалось отсутствие Иванова, хоккей ярославцев будто бы стал еще лучше в такой вариации троек.

«Железнодорожники» провели, пожалуй, лучший матч в этом плей-офф. В раздевалке по окончании игры Боб Хартли не скупился на похвалы.

— Наш первый период был нормальным. Вы присмотрелись к ним [«Ак Барсу»]. А когда начался второй период, вы включились по полной. Отличный период, молодцы! В третьем сыграли правильно, хорошая командная победа! — говорил наставник «Локомотива».

Пока что лучший матч «Локомотива» в финале против «Ак Барса»

Действительно, показательным и определяющим во вчерашней игре стал именно второй период. «Локомотив» задавил «Ак Барс», перебросав почти в четыре раза — 22-6. И комфортную разницу в счете ярославцам обеспечили первое и четвертое звенья. Да-да, тройки Фрэза и Красковского, которые родились в голове Хартли спонтанно, вынужденно.

Канадский нападающий «Локомотива» вовсе стал героем встречи, оформив в матче дубль. Во второй половине матча у казанцев толком и не было шансов, чтобы хотя бы иметь призрачные надежды на победу. Гол Александра Хмелевского произошел, когда счет на табло был уже 0:4 в пользу «Локомотива». К дублю Фрэза и шайбе Никиты Кирьянова добавился еще и гол Артура Каюмова, забитый в пустые ворота.

У ярославцев все работало как швейцарские часы. «Локомотив» играл с запредельной концентрацией, практически не допуская ошибок.

Анвар Гатиятулин пытался взбодрить свою команду по ходу встречи. После третьей пропущенной шайбы был заменен вратарь: вместо Тимура Билялова вышел Максим Арефьев, а после гола Кирьянова во втором периоде брался тайм-аут. Однако ничего из этого дивидендов не принесло. «Локомотив» продолжал быть напористее, свежее и сильнее «Ак Барса».

Анвар Гатиятулин пообещал, что «Ак Барс» сделает все, дабы вернуться на седьмую игру в Ярославль

Конечно, никто сейчас не хоронит казанцев. Коллектив Анвара Гатиятулина в течение всего плей-офф показывал, как умеет собираться и переламывать ход матчей даже в критические моменты. Да и тенденция финальной серии показывает, что анализ команд можно проводить исключительно по одной конкретной игре. «Локомотив» и «Ак Барс» друг за другом добывают победы, чередуя удачные матчи с некачественными по содержанию играми.

Тем не менее ярославцы сделали огромный шаг ко второму Кубку Гагарина за два года. У «Локомотива» есть прочный стержень и несгибаемый характер, который позволяет им ковать победы вопреки трудностям. Такие матчи, как вчера, в исполнении «Локомотива» словно не оставляют сомнений в вопросе, поднимет ли команда трофей на этой неделе.

Но «Ак Барс» послезавтра в Казани точно будет сражаться от первой до последней минуты. Права на ошибку у подопечных Анвара Гатиятулина больше нет. Фанаты «барсов» раскупили билеты на шестой матч серии буквально за двадцать минут. Поддержка у казанской команды в стенах родной «Татнефть Арены» будет невероятной. А Анвар Гатиятулин на пресс-конференции после пятого матча пообещал, что его игроки отдадут все силы, чтобы вернуться в Ярославль на седьмую игру.

— Можете сказать, что сделаете всё, чтобы вернуться в Ярославль?

— Да, у нас сильная команда и достаточно сильных сторон. Будем выходить и доставать, — твердо и лаконично заявил главный тренер «Ак Барса».

«Локомотив» — «Ак Барс» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

1:0 Фрэз (Паник, Береглазов, 28:35)

2:0 Кирьянов (Гернат, 30:00)

3:0 Фрэз (Паник, Радулов, 42:25)

4:0 Каюмов (56:19, ПВ)

4:1 Хмелевский (Галимов, Тодд, 58:27, 4х3)