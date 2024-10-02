Отделение Социального фонда РФ в Республике Татарстан
Общая информация
Руководитель отделения в Республике Татарстан - Вафин Эдуард Яфасович
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации — один из государственных внебюджетных фондов. Создан федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» путем реорганизации Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации.
СФР создан для осуществления государством пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, социального обеспечения, предоставления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан.
Функции и полномочия учредителя СФР осуществляет Правительство Российской Федерации.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 8
- Телефон: 8 (800) 100-00-01
- Сайт: https://sfr.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2024