Отделение Социального фонда РФ в Республике Татарстан

Общая информация

Руководитель отделения в Республике Татарстан - Вафин Эдуард Яфасович

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации — один из государственных внебюджетных фондов. Создан федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» путем реорганизации Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации.

СФР создан для осуществления государством пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, социального обеспечения, предоставления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан.

Функции и полномочия учредителя СФР осуществляет Правительство Российской Федерации.

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