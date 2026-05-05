Доказывал невиновность 4 года: с подачи самарских судей в Татарстане оправдали бывшего топа ФСС Титова

За время рассмотрения жалоб оправданный успел исполнить приговор — выплатил штраф

Апелляционный оправдательный приговор по делу бывшего замуправляющего региональным подразделением Фонда соцстраха России Геннадия Титова вынес сегодня Верховный суд Татарстана. Этого решения попавший под уголовное преследование и его адвокат добивались более четырех лет, сообщает журналист «Реального времени».

Сегодня в Верховном суде Титов вновь заявлял — все делал по закону.

Напомним, с января 2022-го бывший замглавы ФСС Татарстана успел побывать в ИВС, под домашним арестом и под запретом определенных действий. В октябре 2024-го Вахитовский суд Казани признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном вмешательстве в бизнес. По обоим эпизодам назначил штрафы — в 80 и 200 тысяч рублей соответственно, однако от последнего освободил — истек срок давности за помехи бизнесу.

Сторона защиты продолжила оспаривать это решение, однако Верховный суд Татарстана в марте 2025-го признал обвинительный приговор законным. И лишь через год с этим не согласился Шестой кассационный суд общей юрисдикции. В своем постановлении от 3 марта 2026-го он указал — нижестоящая инстанция не дала оценки доводам защиты, а значит, апелляционное представление незаконно. Пересмотр жалобы на приговор, несмотря на возражения стороны обвинения, сегодня закончился оправданием.

— Приговор Вахитовского суда от 4 октября 2024 года в отношении Титова по ч.1 ст. 285 и ч. 1 ст. 169 УК РФ отменить. Признать его невиновным и оправдать в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Признать за Титовым право на реабилитацию, — огласил резолютивную часть решения судья ВС Татарстана Айрат Миннуллин.

Заметим, при рассмотрении дела в первой инстанции прокуратура запрашивала для Титова 3,5 года колонии общего режима. Дело против него расследовали в 4-м отделе Следкома Татарстана. Силовики полагали — на руководящем посту в ФСС обвиняемый создавал искусственные ограничения компании «РСС-Мед» по контрактам на поставку средств реабилитации инвалидам — якобы запретил передавать этому поставщику реестры получателей товаров по 13 районам, а потом способствовал отклонению заявок «РСС-Мед» по двум другим аукционам на поставку более 1,5 млн впитывающих простыней за 31 млн рублей и почти 5 млн подгузников для взрослых на 188,6 млн рублей. Следствием выдвигалась версия — действовал замглавы ФСС в интересах компаний своего приятеля.

Как полагают силовики, действия председателя закупочной комиссии Титова были незаконными, на что фирма «РСС» пожаловалась антимонопольщикам, и те встали на сторону поставщика. И в результате контракты на 220 млн рублей компания получила. Вахитовский суд в 2024-м посчитал обвинения доказанными, при этом вынес подсудимому довольно мягкий — штрафной — приговор.

Штраф в 80 тысяч Титов оплатил почти сразу же, но приговор решил оспаривать до конца, — комментирует ситуацию его адвокат Вадим Максимов.

Заметим, тот же поставщик сыграл роковую роль в судьбе бывшего шефа отделения ФСС по Татарстану Павла Лоханова. Осенью 2021-го его задержали за взятку. Позднее суд установил — 2,4 млн рублей тот получил в качестве части коррупционного вознаграждения 4 млн рублей от представителя «РСС-Мед» Максима Ледянкина — за решение вопроса по защите поставщика от поданного ФСС судебного иска на 14,2 млн рублей.

В результате Лоханов получил реальный срок, был водворен в колонию строгого режима на 6,5 года, но позже смог добиться замены остатка срока исправительными работами.

Сам Титов и его адвокат Вадим Максимов настаивали — незаконных действий подсудимый не совершал. В прениях защитник просил о прекращении уголовного преследования и полном оправдании с формулировкой «за отсутствием события преступления».

Из позиции обвинения экс-чиновник подтверждал лишь даты и объемы контрактов, а еще хорошее знакомство с Дулалаевым: «проводили общий досуг — ходили в баню, ездили на рыбалку...»

Ключевые доводы защитника — все действия Титова были четко регламентированы условиями контракта и законодательства. Права инвалидов не нарушались, компании «Искра» и «Феникс» не конкурировали с «РСС». А вот претензии к исполнителю госконтрактов «РСС-Мед» возникали не раз.

— Обстоятельства данного дела характеризуют ситуацию террора со стороны недобросовестного поставщика. Как только фонд начал бороться с нарушениями, тут же директор «РСС-Мед» Соловьева начала писать во все инстанции о том, что организации препятствуют. В итоге на Титова завели уголовное дело, довели до инфаркта и увольнения... А поставщик просто отказался исполнять обязательства по контрактам, за которые так боролся, бросил без средств реабилитации тысячи инвалидов, сменил руководителя и объявил себя банкротом!.. — эмоционально описывал свой взгляд на ситуацию адвокат Максимов в ходе прений.

В обоснование своих слов защитник указывал — со стороны признанной потерпевшей фирмы фиксировались неоднократные нарушения условий, в том числе — просрочка поставки по одной из позиций на 111 дней и серьезная недопоставка товара на склады, когда вместо 13 тысяч единиц расходников было получено лишь 750 штук. Вот только в обвинительном заключении эти факты оценки не получили. Напротив, там было указано — в исполнении контракта нарушений не выявлено.

Сам Геннадий Титов в ходе разбирательств настаивал — такая работа «РСС-Меда» обернулась исполнением контракта лишь на 70% и возвратом 100 млн неосвоенных средств в бюджет, отчего пострадали в первую очередь инвалиды. При этом ввиду позиции ФАС Титову лично пришлось подписать протоколы о признании заявок такого поставщика соответствующими, это было за неделю до задержания.

— Ваша честь, ущерба нет, а уголовное дело есть! Разве это справедливо?! Разве можно, чтобы следствие и суд фактически на сплетнях решения выносили, — заявлял топ-менеджер фонда соцстраха в последнем слове. — Меня тут обвиняли в корыстной, иной личной заинтересованности, протекционизме. Ну в чем был мой корыстный мотив? Я никогда ни от каких поставщиков денег не получал, никаких услуг не требовал. Я ко всем поставщикам относился одинаково. Никогда никакие нарушения не покрывал.

