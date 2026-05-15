СК возбудил дело о теракте после атаки на Рязанскую область

Число погибших, по официальным данным, выросло до четырех, среди которых — несовершеннолетний

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки на гражданские объекты Рязанской области украинскими БПЛА. В результате атаки погибли четыре человека, среди них — ребёнок. Более 12 мирных жителей получили ранения. Повреждены два жилых дома и промышленные объекты.

На месте работают следователи. Они осматривают места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и пострадавших. Пострадавшим проводят медицинское обследование, чтобы определить тяжесть полученных травм.

В Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, а также территория одного из промышленных предприятий, где сейчас ведутся работы по ликвидации последствий. В городе развернуты пункты временного размещения, специалисты разбирают поврежденные конструкции. В целях безопасности в школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены занятия.



Наталья Жирнова