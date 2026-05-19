В акватории Байкала в Бурятии перевернулась аэролодка, пятеро человек скончались

Инцидент мог произойти из-за перегруза судна и нарушения техники безопасности

Фото: Маргарита Головатенко

В акватории Байкала в Бурятии перевернулся пассажирский катер. По данным властей, всего на борту находились 18 человек, пятеро из них скончались.

Источникт RT в правоохранительных органах сообщают, что инцидент с аэролодкой мог произойти из-за перегруза судна и нарушения техники безопасности. Также ситуация для утонувших осложнялась тем, что вода в Байкале еще холодная.

Пассажирами перевернувшейся аэролодки были туристы из Московской области. Сейчас возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, осенью прошлого года на Волге вблизи поселка Октябрьский Зеленодольского района перевернулся и затонул катер, в результате чего погибли четыре человека.

Зульфат Шафигуллин