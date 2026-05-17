В результате атаки БПЛА в Москве и области пострадали десятки человек, есть погибшие

По данным мэра столицы Сергея Собянина, за сутки на подлете к Москве было сбито более 120 БПЛА

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за сутки на подлете к Москве было сбито более 120 БПЛА. В результате падения обломков в Москве ранения получили более 12 человек, большинство из которых находились у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадала смена строителей, однако технологический процесс на предприятии не нарушен. Также повреждены три жилых дома, на местах происшествий работают экстренные службы.

В Подмосковье последствия атаки оказались еще более трагичными. В Мытищах обломки БПЛА попали в строящийся дом, где погибли два человека, еще один дом поврежден, но пострадавших там нет. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его данным, в Химках в результате попадания беспилотника в частный дом погибла женщина.

— Также пострадал один человек — он госпитализирован в Химкинскую клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается, — сообщила глава города Инна Федотова.

В Путилкове БПЛА повредил несколько квартир многоквартирного дома, но жертв удалось избежать. В Истре пострадали четыре человека, повреждены многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в поселке Агрогородок. В Наро-Фоминском округе загорелся частный дом после падения беспилотника, однако пострадавших нет.

— На всех адресах продолжают работу пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций. Прошу всех сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших обязательно поможем, — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, что несколько дней назад в Рязанской области в результате атаки БПЛА погибли три человека.

Наталья Жирнова