В центре Казани водитель Kia Rio сбил подростка на пешеходном переходе

В центре Казани 18 мая водитель Kia Rio сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Саид‑Галеева, напротив дома 2д по улице Ташаяк, сообщает Госавтоинспекция города.

Водитель автомобиля двигался по улице Саид‑Галеева в направлении улицы Ташаяк со стороны Кремлевской набережной и проехал на красный сигнал светофора. В это время девушка с другим пешеходом переходила проезжую часть по правилам ПДД, парень успел отпрыгнуть, а его спутницу задело боковой частью автомобиля.

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ).

Наталья Жирнова