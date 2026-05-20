Отрыв в 49 секунд

Экипаж Радика Шаймиева и Максима Цветкова пришел первым к финишу ралли «Абрау-Дюрсо — 2026», но…

В минувшие выходные в Краснодарском крае, в окрестностях Новороссийска, на трассе «Абрау-Дюрсо», завершился седьмой этап Татнефть Кубка России по ралли 2026 года. Убедительную победу одержал экипаж TAIF Motorsport в составе Радика Шаймиева и Максима Цветкова. По возвращении в Казань штурман экипажа согласился встретиться с журналистом «Реального времени» и рассказать о том, как проходила гонка и почему брызги шампанского не принесли команде баллов в зачет. Подробности — далее.

Спустя 13 лет

Трассу вдоль знаменитых виноградников Краснодарского края называют одной из самых сложных и коварных в российском ралли. Здесь не раз бушевали страсти финалов чемпионатов страны, а на рубеже 2010-х даже состоялась кандидатская гонка на проведение этапа чемпионата мира.

Так получилось, что с 2013 года ни кубок, ни чемпионат России до грунтово-гравийных спецучастков не добирались. И вот спустя долгих 13 лет Российская автомобильная федерация приняла решение вернуть этап и рев моторов вновь огласил живописные окрестности.

В числе тех, кто вышел на старт в абсолютном зачете, был и экипаж TAIF Motorsport: пилот — мастер спорта международного класса, неоднократный призер и победитель чемпионатов России, обладатель кубков страны, чемпион Европы по автокроссу Радик Шаймиев, штурман — также мастер спорта международного класса Максим Цветков.

Забегая вперед, можно отметить: экипаж TAIF Motorsport одержал убедительную победу, оторвавшись от ближайшего преследователя— экипажа Олега Флеганова и Алексея Крылова — на 49 секунд. И более чем минуту и 25 секунд составил отрыв от пришедших третьими Ярослава Моторина и его штурмана Владимира Иванова. Но…

Заветные 60 очков в зачет как победители этапа получили не TAIF Motorsport — вице-чемпионы страны по итогам прошлого года, обладающие статусом «Приоритет» и в связи с этим временно вынужденные уступить право побороться за кубок другим командам, — а экипаж VRT Флеганова/Крылова.

«Ралли — королева спорта»

Еще в 2023 году в интервью «Реальному времени» в рамках подготовки цикла об истории развития автомобильного спорта в Татарстане Радик Шаймиев подчеркнул:

— Я заболел ралли, похоже, на всю жизнь. Удивительная дисциплина. Ее пробовали великие чемпионы, такие как Михаэль Шумахер, Валентино Росси... Я его видел даже на трассах. Это — королева спорта. Чтобы там побеждать — надо очень много знать и уметь думать.

А еще он добавил, что основа успеха в раллийном автоспорте — баланс четырех основ: мозг, искренняя любовь к автоспорту, немного эгоизма и удачи. Но в основе всего именно ум и любовь:

— Мозг — это основа всему. В любом спорте. Да в жизни. Да везде! — уверен Радик Шаймиев. И добавляет: — В чем специфика классического ралли? Тут нагрузка на мозг уникальна. На шоссейной или кольцевой гонке ты знаешь трассу, ты знаешь точки — их максимум может быть 32. Ты их запомнил и просто летишь. Здесь же каждый поворот — это импровизация. Это как в музыке: блюз, джаз… Ты не можешь себе сказать, что я проеду это только так. Проходящие перед тобой машины могут выбить камень, который окажется на твоей траектории, или еще какая неожиданность. На такой скорости тебе принимать решение. И это именно то, что мне там больше всего нравилось, — вот эта нагрузка на мозг. Плюс необходимость работать сразу в двух плоскостях: реальной — той, что именно сейчас перед глазами, и той, что еще только впереди — за поворотом, и о которой предупреждает штурман. И все это на огромной скорости, с которой ты стремишься к очередной победе. А без стремления к победе теряется смысл в гонках как таковых. Наконец, человек — здравый, нормальный эгоист. И, наверное, это правильно, без этого не будет побед. Но обязательно должен быть баланс: если ты слишком развил в себе этот эгоизм, то в обществе будет ой как трудно. Вот есть знаки «инь» и «янь». Это великий знак великой китайской нации. Там все ответы. Самое главное — равновесие. И в хорошем, и в плохом. Существуют частицы-антагонизмы и весь вопрос исключительно в балансе. В каждом из нас живут два волка: белый и черный, вопрос в том — кого ты кормишь. Но второй-то все равно есть (улыбается). Без этого не будет баланса.

Максим Цветков добавляет еще и пятую составляющую успеха: спортивную любознательность. И именно она, а еще желание вновь ощутить адреналин гонки и собственную власть над выплеском эмоций, позволяющую держать под контролем каждый момент, прохождение каждого спецучастка трассы, вновь и вновь подталкивает спортсменов к выходу на старт, даже тогда, когда ты — вице-чемпион страны и имеешь приоритетный статус, не позволяющий участвовать в борьбе за кубок. Экипаж Шаймиева/Цветкова на старт вышел вне зачета. Баллов даже за победу они не ждали. Но был спортивный интерес и азарт.

Вот об этом, а также о том, что одинаковых трасс в ралли просто не бывает, и о том, какие планы у экипажа на этот сезон, Максим Цветков рассказал в интервью «Реальному времени»

На «Абрау-Дюрсо мы еще ни разу не были»

— Максим, на гонку под Новороссийск ваш экипаж приехал не претендуя на кубок. И все же вышли на старт и показали настоящую борьбу. Почему? Зачем?

— Ответ прост: трассу «Абрау-Дюрсо» только в этом году вернули в гоночный календарь. В 2026-м она — кубковая, а в будущем, когда немного поднаберут километража, ей придадут статус этапа чемпионата России. Почему, имея приоритетный статус, мы поехали? Открыть летний сезон. Плюс было очень интересно. Там мы еще ни разу не были. Хотелось попробовать ее пройти. Тем более что в будущем году, если она станет этапом чемпионата, мы уже будем знать характер дорог. Да, приехали ни на что не рассчитывая. Как «приоритет» получили первый номер — то есть стартовали первыми.

— Открывать трассу — это?

— Ну, в какой-то степени нам помогало то, что мы ехали первые и нам не мешала пыль от впереди идущих машин. У нас была видимость хорошая. Но у этой трассы есть свои особенности: дорога каменистая — скользковатая. И еще момент: первых в ралли называют «чистильщиками дороги». Хоть зимой, хоть летом идущий впереди в боевом режиме расчищает дорогу, и тем, кто едет вторым, третьим, — им уже в чем-то легче ехать.

— Идти по следу?

— Да, идти по следу. Тем, кто едет за первым, видно уже: где человек тормозил, где надо объехать, где начинать маневр. Но и тут не все просто: это работает примерно до десятого экипажа, пока участники гонки не разобьют дорогу. Открою небольшой профессиональный секрет: идеальные позиции, это где-то с третьего по седьмое — восьмое место. Но опять-таки с нюансами: если дорога пыльная, как на «Абрау-Дюрсо», где уже за первой машиной встает очень мелкая пылевая взвесь, то первым идти лучше. Если же грязь, тогда стоит немного подождать, пропустить соперников, чтобы они расчищали дорогу, и стартовать где-то пятым, шестым, когда дорога уже почищена, но еще не разбита (улыбается).

— Штурман — человек, который видит дорогу на несколько шагов наперед. Насколько это сложная работа?

— Все зависит от трассы. После тренировочного дня я, как штурман, вижу дорогу с листа. Знаю, что там будет дальше. А вот участки бывают совершенно разные: есть «закрученные» — горные, к слову «Абрау-Дюрсо» как раз из таких — достаточно закрученная трасса была. Нужно было постоянно говорить, говорить, говорить. Делать такие акцентики, чтобы пилоту было проще воспринимать на такой скорости большой поток информации. А бывают ходовые — с длинными прямыми участками.

«В кабине гоночного автомобиля звучит свой язык»

— К слову, об общении между членами экипажа во время гонки…

— Да, в кабине гоночного автомобиля звучит свой язык. Своего рода стенограмма, подразумевающая направление движения, дистанцию, трамплины, перегибы, за которыми ничего не видно. У нас это — смесь русского и английского: короткие слова. Ведь чем команда звучит короче, тем она ярче и понятнее. Попробуйте на полной скорости скомандовать «направо через 10 метров», или «налево через 100». Кто-то из коллег-спортсменов говорит «яблоко» и «груша». Яблоко — налево, груша — направо. Запомнили и все понятно. Мы взяли английские «A» и «D», как с раскладки компьютерной клавиатуры: «A» — налево, «D» направо. Один короткий звук и вопросов не остается.

— Для вас трасса «Абрау-Дюрсо» стала открытием. Но, говорят, ее называют одной из самых коварных и капризных. Ощутили? Почему?

— По ощущениям, она отчасти похожа отдельными участками на Аргентину и на Мексику, где мы были, когда участвовали в чемпионате мира. Довольно закрученная. Дорожное покрытие — скользкое, каменистое. Можно легко повредить колеса. Но это — не редкость: и в Карелии тоже камней много, и там есть даже такие… как сказать: скала, не скала, но, к примеру, очень большой камень, который никак с дороги не убрать. Его просто надо знать, чтобы присбросить скорость на проходе участка, чтобы колесо не пробить, диск не разнести. Много на «Абрау-Дюрсо» мелкой пыли, которая не раздувается, как в других местах, когда проезжает несколько машин, а ее словно становится все больше.

Но свои особенности есть у каждой трассы, и они делают прохождение этапа только интереснее. На втором проходе даже улучшаем свое время. Сейчас предстоит неделя отдыха, обследование и приведение машины в порядок, а затем мы едем на ралли «Псков» — на третий этап «Татнефть — чемпионата России». Он стартует 27 мая и продлится по 31 число.

— А чем интересна Псковская трасса?

— Она — скоростная. Там много прямых участков, но тоже есть свои тонкости в прохождении: идет, идет прямой участок, а потом раз — и закрученный. Расслабиться не получится. Выходишь из виража и снова надо разгоняться.

И состав грунта там совсем другой: смесь глины с песком. Придется лететь по-другому. Опять же: если будет жара, то взвесь в воздухе, и двухминутного интервала между стартами не хватает для того, чтобы пыль осела. Пройдут дожди — совсем другая картина.

«Экипажу Андрея Жигунова просто не повезло»

— Возвращаясь к седьмому этапу Татнефть Кубка России на трассе «Абрау-Дюрсо». Лидером гонки сначала был, если не ошибаюсь, экипаж Андрея Жигунова. Что произошло?

— На трассе с любым может случиться что угодно. Им просто не повезло: «медленный прокол», когда колесо спускает не сразу, а потихоньку. Поймал прокол где-то на середине спецучастка, и, когда оставалось уже полтора километра до финиша, колесо просто разорвалось от перегрева. Лохмотьями покрышки оторвало крыло, фару, и какой-то кусок этой резины попал под натяжной ролик. Он треснул. Механики осмотрели, но… визуально все было отлично, а когда они подъехали на спецучасток, этот ролик просто развалился.

У нашего экипажа тоже бывало немало подобных моментов, когда приходилось досрочно сходить с дистанции. Это спорт…

Было непросто оставлять на обочине одноклубника. Могли взять два призовых места, как это было у нас в том году в Асбесте: мы тогда забрали вообще весь подиум. Вот это было приятно и нам, и нашим механикам.

— К слову, механики — люди, чей вклад в результат бесценен, но они как-то обычно остаются за кадром.

— Своим механикам мы доверяем полностью. С советами где и что — не мешаем. Но именно механики после финиша нас встречают одними из первых. Первый вопрос — как у героя Смирнова — Макарыча из фильма «В бой идут одни старики»: «Ну, как аппарат?» (улыбается). А если серьезно, то переживают. Как машина? Какие замечания? Какие неполадки выявились? Как прошли трассу? Где-то удары были? Не тянет ли руль? Как развал-схождение? А в головах у них уже складывается карта предстоящей диагностики: сначала проверить все те моменты, что озвучил экипаж. Потом, конечно, проверят все. Но когда ты говоришь, что был удар тут, было то-то там, то они это все первым делом проверяют, чтобы ничего не упустить. Чтобы самим на 100% быть уверенными. Я раньше тоже был механиком, и когда ездили на автокросс, мы также ремонтировали-подготавливали автомобиль. Сначала основные моменты, а потом, когда у нас было время, проверяли уже и все другие возможные проблемные точки. Не обязательно там что-то должно быть не так, но лучше быть уверенными, что все в порядке.

«Она как живая и даже обижается»

— Вообще, и в разговоре с Радиком Минтимеровичем, и сейчас с вами ловлю себя на ощущении, что про гоночный автомобиль вы говорите как о живом существе. Это так?

— Ну да, конечно (улыбается). Любой спортивный автомобиль требует к себе достойного внимания. Если, конечно, ты хочешь на нем выступать на лидирующих позициях. Нужно за ним ухаживать.

— Может и имя есть?

— Нет, имени нет. Но… Было у нас такое, что тренировались мы на одной машине, а уже только потом достали свою. И она начала ломаться. По мелочам. И у меня первая фраза была: она обиделась, говорю, на то, что мы на той машине много ездили, а эту только сейчас выгнали. Хорошо, что все неполадки проявились еще на тренировках и до гонки мы их убрали. Случись это на трассе — был бы сход. А в ралли обслуживание машины — только на сервисной точке. На трассе техничка за нами не ездит. И до станции автомобиль должен добраться на всех четырех колесах и своим ходом. Или сход. Специфика ралли.

Впереди еще четыре этапа чемпионата России

— Основную ставку сейчас делаете на чемпионат? Что предстоит экипажу?

— Да. У нас еще четыре этапа чемпионата впереди: в конце мая — Псков, затем с 22 по 26 июля — Карачаево-Черкессия, трасса «Кавказ», в августе — с 12 по 16 числа едем в Свердловскую область — город Асбест, трасса «Эковер», и финишируем 23—27 сентября в Карелии — трасса «Сортавала». В Карелии обычно трасса проходила в районе города Лахденпохья, а в этот раз ее сделали в районе города Сортавала. Вроде бы регион один и тот же, расстояние там всего 40 километров, но характер трассы совсем другой: там очень закрученные дороги. Будет интересно.

И в целом, в схеме задействования раллийных трасс постоянно что-то меняется: где в том году проходил чемпионат России, в этом году проводят этап кубка. Иногда где-то в новых местах открываются трассы и там сначала проводят кубок, как бы все обкатывают, а потом уже и чемпионат России.

— А в этапах Татнефть Кубка России по ралли этого года планируете еще участвовать?

— Несколько кубковых гонок — обязательно. Поддержать форму, узнать трассы разных регионов. В Екатеринбург планируем. В Альметьевске, к примеру, тоже не доводилось поучаствовать в гонке. Заканчиваем в конце октября, если не ошибаюсь, именно там. Интересно будет посмотреть, что и как. А вот через два года, когда истечет срок приоритета, — поборемся и за главную награду.

— А сейчас? Идете в полную силу на этапах кубка или можно расслабиться?

— Гонка есть гонка и никаких себе поблажек никогда не делаем: не важно — в зачет результат или нет. Спортсмен всегда должен выложиться на сто процентов, работать на максимуме.

— Спасибо за интервью! Удачных стартов и ярких финишей.

