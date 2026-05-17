Бастрыкин взял под свой контроль уголовное дело по факту нападения бультерьера на ребенка

Собака нанесла 12-летней девочке увечья лица и прочие раны

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собаки в Татарстане на 12-летнюю девочку.

Утром 17 мая стало известно, что в Нижнекамске во время прогулки бультерьер напал на ребенка во дворе дома. Ребенок был госпитализирован в больницу с различными травмами, в том числе и увечьями лица.



СУ СК по РТ возбудил уголовной дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На данный момент уже нашли владельца собаки, а также того, кто был с ней на выгуле.

Наталья Жирнова