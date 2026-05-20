В Татарстане подтопленными остаются 25 приусадебных участков

В Татарстане на конец мая остаются подтопленными 25 приусадебных участков в двух муниципальных районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Республики Татарстан.

Подтопленными остаются:

два приусадебных участка в СНТ «Озон» пгт. Васильево Зеленодольского МР (река Волга) затоплены на 1-5 см;

пять приусадебных участков в СНТ «Ял» пгт. Васильево Зеленодольского МР (грунтовые воды) затоплены на 1-5 см;

18 приусадебных участков в н.п. Лубяны Кукморского МР (река Вятка) затоплены на 3-5 см.

За прошедшие сутки от воды были освобождены пять приусадебных участков, из них три в СНТ «Озон» и два в СНТ «Ял», расположенных в Васильево Зеленодольского района.

К 26 апреля в Татарстане было зафиксировано 42 подтопленных участка и две дороги.

