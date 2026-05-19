На выезде из «Салават Купере» в Казани загорелась бетономешалка

Движение по части Тэцевской улицы затруднено, на место прибыли пожарные

На выезде из жилого комплекса «Салават Купере — 2» по улице Тэцевской в Казани загорелась бетономешалка. Очевидцы сообщили «Реальному времени», что слышали несколько хлопков после начала возгорания.

На место инцидента прибыли пожарные, которые тушат бетономешалку. Над местом поднимается густой черный дым. Движение по части улицы Тэцевской сейчас затруднено в обе стороны.

Напомним, в ЖК «Салават Купере» продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр спорта ФИЗРА».

Зульфат Шафигуллин