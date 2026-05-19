Все новости
На выезде из «Салават Купере» в Казани загорелась бетономешалка

14:38, 19.05.2026

Движение по части Тэцевской улицы затруднено, на место прибыли пожарные

Фото: Реальное время

На выезде из жилого комплекса «Салават Купере — 2» по улице Тэцевской в Казани загорелась бетономешалка. Очевидцы сообщили «Реальному времени», что слышали несколько хлопков после начала возгорания.

На место инцидента прибыли пожарные, которые тушат бетономешалку. Над местом поднимается густой черный дым. Движение по части улицы Тэцевской сейчас затруднено в обе стороны.

Напомним, в ЖК «Салават Купере» продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр спорта ФИЗРА».

Зульфат Шафигуллин

