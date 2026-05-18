Бывший гендиректор «Торпедо» признался в подкупе футбольных судей

Его дело по оказанию влияния на исход 20 матчей будет рассмотрено в особом порядке

Бывший генеральный директор московского «Торпедо» Валерий Скородумов признал вину в подкупе футбольных судей. Об этом передает ТАСС из зала Симоновского суда Москвы.

Скородумов обвиняется в подкупе 13 арбитров для оказания влияния на исход 20 матчей Первой лиги, в том числе с участием «Торпедо». Его дело будет рассмотрено в особом порядке. Это означает, что обвиняемый признал вину.

— В суд поступило ходатайство государственного обвинителя о рассмотрении дела Скородумова в особом порядке, — сообщил судья в начале заседания.

Ранее стало известно, что МВД расширило дело о подкупе судей руководством ФК «Торпедо», среди фигурантов дела есть и бывший футбольный судья из Казани Игорь Захаров. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

Подозреваемыми проходят арбитры РПЛ Егор Егоров, Иван Сараев и Владислав Целовальников, а также судьи Первой лиги Юрий Карпов, Максим Перезва, Герман Коваленко, Кирилл Силантьев и Олег Соколов. Следствие полагает, что подозреваемые могли получать вознаграждение за принятие нужных решений на поле. Максимальное наказание по статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.

