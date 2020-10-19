Вафин Эдуард Яфасович

Общая информация

Родился 1 мая 1979 года.

Образование

2001 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «финансовый менеджмент».

2004 г. — прошел курсы повышения квалификации в Финансовой академии при Правительстве РФ.

2008 г. — прошел обучение в Академии государственного и муниципального управления при президенте РТ.

2009 г. — прошел обучение ФГОУ ВПО «Финансовая академия при правительстве РФ».

2009 г. — окончил курсы «Основы бухгалтерского учета» Европейской школы корреспондентского обучения (ЕШКО).

2015 г. — окончил ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия министерства юстиции РФ» по специальности «юриспруденция».

2016 г. — прошел обучение в федеральном образовательном бюджетном учреждении высшего образования «финансовый университет при Правительстве РФ» по программе «финансовое консультирование».

2017 — завершил обучение и получил диплом MBA по специализации General Management.

Кандидат экономических наук, профессор РАЕ, доцент.

Трудовая деятельность

С 2000 г. — работает в Отделении Пенсионного фонда по РТ.

2006-2010 гг. — председатель совета общественной организации РТ «Лига экономистов».

С января 2011 г. — председатель правления «Межрегиональной ассоциации актуариев РТ».

С февраля 2013 г. — президент региональной общественной организации РТ «Лига экономистов КГУ».

2013-2015 гг. — заместитель управляющего Отделением ПФР по РТ.

С ноября 2015 г. — врио управляющего ОПФР по РТ.

С 1 марта 2016 г. — управляющий ОПФР по РТ.

Автор 110 публикаций в сборниках всероссийских и международных научно-практических конференций.

Награды и звания

Заслуженный экономист РТ.

Заслуженный работник науки и образования.

Награжден благодарностью Госсовета РТ, председателя Фонда социального страхования РФ, нагрудным знаком «Почетный работник ПФР», почетной грамотой ПФР, памятными знаками «20 лет ПФР», «25 лет ПФР», нагрудным знаком «Отличник ПФР», благодарностью председателя ПФР, почетной грамотой отделения ПФР по РТ, управляющего отделением ПФР по РТ, грамотой начальника Управления ПФР по РТ, медалью имени В.И. Вернадского за успехи в развитии отечественной науки, орденами Российской Академии Естествознания «PRIMUS INTER PARES», «Екатерины Великой» за служение науке и просвещению EG 284, благодарностью президента РТ (2019 г.), благодарственным письмо Республиканского фонда «Возрождение» (2020 г.).

Дата последнего обновления: