23:44 МСК
При столкновении с поездом на границе с Татарстаном погиб мотоциклист — проводится проверка

11:13, 18.05.2026

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего

Вечером 17 мая 2026 года на железнодорожном переезде Агрыз — Уром Горьковской железной дороги произошло столкновение поезда с мотоциклом. По факту случившегося следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России начали доследственную проверку.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось. В результате столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия.

Действия квалифицируются по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и проверяют действия ответственных лиц, чтобы установить причины трагедии.

Ранее в апреле сообщалось, что в Татарстане с начала года составили 260 административных материалов на мотоциклистов.

Зульфат Шафигуллин

