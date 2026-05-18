При столкновении с поездом на границе с Татарстаном погиб мотоциклист — проводится проверка
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего
Вечером 17 мая 2026 года на железнодорожном переезде Агрыз — Уром Горьковской железной дороги произошло столкновение поезда с мотоциклом. По факту случившегося следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России начали доследственную проверку.
Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось. В результате столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия.
Действия квалифицируются по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и проверяют действия ответственных лиц, чтобы установить причины трагедии.
Ранее в апреле сообщалось, что в Татарстане с начала года составили 260 административных материалов на мотоциклистов.
