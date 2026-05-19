В Казани привлекли к ответственности четырех водителей, устроивших гонку на площади Свободы

Нарушителями оказались жители Альметьевского района 2005—2006 годов рождения

Сотрудники Госавтоинспекции по Казани привлекли к административной ответственности четырех жителей Альметьевского района, которые устроили гонку на площади Свободы. Происшествие произошло год назад, ночью 17 мая 2025-го. Видеозапись, на которой были зафиксированы грубые нарушения, стала известна правоохранителям вчера, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.



— В ходе проведенного административного расследования удалось установить личности всех нарушителей. Все четверо водителей — молодые люди 2005—2006 годов рождения, проживающие в Альметьевском районе Республики Татарстан. Среди нарушителей были водители трех автомобилей «Лада Приора» и одного автомобиля ВАЗ 2114, — говорится в сообщении.

В отношении всех автомобилистов составили административные протоколы по следующим статьям:

ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, за исключением водителя транспортного средства»);

ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, совершенное в запрещенных местах»);

ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими движение или остановку транспортных средств, совершенное в запрещенных местах»).

Все материалы по ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ направлены на рассмотрение в суд для принятия решения.



Напомним, начала года в Казани было зарегистрировано 329 ДТП с пострадавшими и погибшими, что на 5,4% больше прошлогодних показателей. Ситуация особенно тревожная в связи с удвоением числа погибших. Каждое пятидесятое ДТП в городе заканчивается летальным исходом.

Галия Гарифуллина