В Пятигорске на АЗС произошел взрыв с последующим пожаром
По предварительной информации, нарушения техники безопасности были допущены при разгрузке газовоза
В Пятигорске на АЗС произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
— Взрыв и возгорание произошли на газовой автозаправке в Пятигорске по улице Ермолова. На место выехали все экстренные службы, машины скорой помощи, — написал Владимиров.
По предварительным данным, при разгрузке газовоза были допущены нарушения техники безопасности. Количество пострадавших увеличилось до шести, еще четыре человека доставлены в медучреждения города.
На данный момент ведутся работы по локализации пожара, угрозы жилым зданиям нет.
Напомним, сегодня ночью произошло крупное возгорание в Набережных Челнах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».