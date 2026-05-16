В Пятигорске на АЗС произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Взрыв и возгорание произошли на газовой автозаправке в Пятигорске по улице Ермолова. На место выехали все экстренные службы, машины скорой помощи, — написал Владимиров.

По предварительным данным, при разгрузке газовоза были допущены нарушения техники безопасности. Количество пострадавших увеличилось до шести, еще четыре человека доставлены в медучреждения города.

На данный момент ведутся работы по локализации пожара, угрозы жилым зданиям нет.

