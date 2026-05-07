Старый друг хуже новых двух: почему замедляется Wi-Fi в квартире и как это исправить

«Таттелеком» перевел на новые стандарты технологии уже четверть своих пользователей и представил роутеры нового поколения с Wi-Fi 6

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

За год количество пользователей домашнего интернета от «Таттелекома» выросло на 8%, а потребляемый трафик взлетел на четверть. Чтобы «переработать» весь этот трафик, нужны современные роутеры, которые работают в частотном диапазоне 5,5 ГГц. «Таттелеком» обновил свою модель роутера «Интернет в кубе», первое поколение которого было представлено в 2024 году. Теперь он поддерживает стандарт Wi-Fi 6 — это означает новый рост скорости загрузки, отсутствие помех от расположенных неподалеку роутеров и работающих на частоте 2,4 ГГц бытовых приборов и улучшение качества сигнала. О том, почему проседает скорость домашнего интернета и по каким принципам работают новые устройства, специалисты «Таттелекома» рассказали «Реальному времени».

Абонентская база выросла на 8%, а трафик — на 25%

Вопрос качества связи и скорости передачи данных по Wi-Fi становится все более актуальным. По итогам 2025 года в ПАО «Таттелеком» на 8% приросла база абонентов, подключивших домашний интернет, по отношению к 2024-му. При этом объем потребления трафика взлетел на 25% за год, а с 2019 года вырос втрое. Об этом рассказывает Айрат Нурутдинов, генеральный директор ПАО «Таттелеком».

— По динамике абонентов мы растем, очень быстро растет и трафик. На таких скоростях «последняя миля» приобретает критическое значение, — объясняет Айрат Нурутдинов важность того этапа, на котором пользователь подключается к интернету непосредственно через свое устройство.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За счет чего растет трафик? Как рассказывает директор по клиентскому сервису «Таттелекома» Кирилл Симонов, средний вес интернет-страницы за несколько лет вырос почти в 6 раз — с 0,5 МБ почти до 3 МБ. Это происходит из-за увеличения доли видео, рекламных виджетов, улучшения качества картинки, использования «тяжелых» шрифтов и стилей. Загружаться все это на домашнем Wi-Fi должно за доли секунды — по крайней мере, именно такого качества сервиса ожидает клиент телеком-компании.

Но так происходит далеко не всегда. Клиентская служба ПАО «Таттелеком» нередко сталкивается с ситуацией, когда абоненты жалуются на низкую скорость, при этом на линии все в порядке — специалисты, работающие по таким заявкам, как правило, не видят причин замедления. Значит, проблема на «последней миле» — в квартире.

Диапазон имеет значение, или Почему микроволновка мешает роутеру

Пользователь часто забывает о том, что, кроме «веса» контента, на скорость его загрузки влияет пропускная способность роутера. А это величина не такая умозрительная, как хотелось бы. За последние 6 лет показатели по количеству и видам устройств, которые подключаются к одному роутеру одновременно, сильно выросли. Если в 2020 году среднестатистическое пользовательское оборудование одновременно «видело» 5—7 устройств (смартфоны, ноутбуки, Smart TV в пределах одной семьи), то в 2022 году эта цифра подпрыгнула до 8—10 приборов в одной квартире (прибавились роботы-пылесосы и умные колонки), а к 2026-му резко «поумнел» и весь остальной дом. Датчики, лампочки, камеры, по несколько телекоммуникационных устройств на каждого члена семьи — и домашняя сеть получает нагрузку в 16—20, а то и больше точек подключения. Чтобы обработать такой объем данных, роутеру старого образца требуется время.

— Чтобы тянуть этот трафик, нужны устройства, которые поддерживают современные технологии передачи данных. Однако примерно половина всех роутеров наших абонентов старше 5 лет. То есть тренды неимоверно растут, а люди продолжают пользоваться старыми устройствами. Парадоксально, но есть даже единичные случаи, когда до сих пор стоят роутеры 20-летней давности! — рассказывает Кирилл Симонов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

18% всех устройств на сети «Таттелекома» — это однодиапазонные роутеры, которые могут работать только на частоте 2,4 ГГц. Это, как рассказывает специалист, самая «зашумленная» частота, потому что, помимо вашего и десятка соседских роутеров, на ней работает множество бытовых приборов.

И это полбеды. По статистике, которую приводит Кирилл Симонов, среднестатистический роутер в многоквартирном доме «видит» вокруг себя еще 17 других сетей на частоте 2,4 ГГц. Но гарантированно, не мешая друг другу, в этом диапазоне могут работать только 3 роутера. Результат тот же — деградация сигнала. Вариант «лечения» только один — уйти на другую частоту.

Начальник Центра эксплуатации сервисных платформ Владислав Искандеров приводит аналогию с дорожными пробками:

— Диапазон 2,4 ГГц — это дорога, по которой могут ехать разные устройства: телевизоры, умные колонки, бытовые приборы. При включении микроволновки наверняка возникнут проблемы с сигналом Wi-Fi, если у вас стоит старый однодиапазонный роутер. Он начнет работать как узкая дорога со светофорами, будет безнадежно перегружен. Именно поэтому СВЧ-печь затормаживает в квартире весь интернет, а при подключении десятка телефонов друзей во время вечеринки связь безнадежно замедляется. На данный момент в нашем роутере используется другая «дорога» — 5 ГГц. Она дает отличную скорость.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поэтому специалисты рекомендуют обзавестись роутером современного поколения, который поддерживает частоту 5 ГГц. Дело вовсе не в маркетинге, а в физике, законы которой непреложны. На этой частоте зашумленность гораздо ниже — не мешая друг другу, на своей сети могут беспрепятственно раздавать Wi-Fi минимум полтора десятка роутеров, расположенных в соседних квартирах.

Интернет в кубе: не игрушка, а реальное решение проблем абонентов

2 года назад «Таттелеком» запустил роутер под собственным брендом, чтобы улучшить качество покрытия Wi-Fi в квартирах абонентов и снять застарелые проблемы. Это устройство представляет собой небольшой кубик, в который помещена мощная телекоммуникационная «начинка». Он поддерживает стандарт Wi-Fi 5 и работает на частоте 5 ГГЦ, встроенные внутрь антенны откалиброваны на заводе, устройство поддерживает mesh-технологию, чтобы собирать из нескольких роутеров единую сеть и не переживать о том, что где-то в квартире будут «слепые» зоны.

В 2026-м «Таттелеком» выпустил следующую модель: в том же корпусе теперь скрывается еще более современная техника, которая может работать по стандарту Wi-Fi 6 на частоте тех же 5,5 ГГц.

Владислав Искандеров напомнил эволюцию роутеров: в 2010 году был доступен только диапазон частот 2,4 ГГц, и скорость такой роутер обеспечивал до 54 Мб/с. В 2018 году появились первые роутеры, способные работать на частоте 5 ГГц и поддерживающие технологии MIMO 2×2 (беспроводная передача данных, использующая 2 антенны на роутере и приемнике для одновременного приема и отправки данных в 2 потока). Вместе с этим резко увеличилась скорость соединения: до 100 Мб/с. В 2024 году «Таттелеком» представил проект «Интернет в кубе» — роутеры нового типа, которые работают одновременно в диапазонах 2,4 и 5,5 ГГц. Они обеспечивают скорость до 500 Мб/с, их можно объединять в mesh-сети.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И вот — новая, более современная модель с Wi-Fi 6. Эта технология отличается от Wi-Fi 5, например, тем, что роутер игнорирует сигнал от соседних сетей, воспринимая только «свои» приборы, а значит, продолжая аналогию с пробками, летит по выделенной только для него полосе на скоростной трассе. Кроме того, если объяснять максимально просто, пакеты информации, которые в прежних технологиях роутер обрабатывал по очереди и отправлял по назначению, в Wi-Fi 6 объединяются в общие блоки и передаются группами. Это значительно ускоряет время прохождения сигнала, а кроме того, позволяет «посадить» на один роутер до полусотни устройств, и они не будут друг другу мешать. Как подчеркивает Айрат Нурутдинов, это максимально важно в свете того, как быстро «умнеет» современный дом и сколько устройств подключаются к Wi-Fi в пределах одной квартиры.

предоставлено ПАО «Таттелеком»

Фэн-шуй Wi-Fi, или Магия расстановок в применении к телекому

Но дело не только в модели роутера. Сигнал Wi-Fi — не магические лучи, которые проникают везде, куда мы хотим их направить. Есть реальные помехи, которые замедляют или задерживают электромагнитные волны, но пользователи об этом предпочитают не задумываться.

Кирилл Симонов объясняет, что на качество Wi-Fi-покрытия влияют три фактора: направление антенн роутера, место его размещения и площадь квартиры. Для старых роутеров актуальна проблема антенны: даже если специалист их установил как положено, в процессе эксплуатации может произойти всякое. Их повернет либо подвинет ваш любимый кот, или вы сами измените их положение, вытирая пыль. А вот в современном роутере антенны в оптимальной конфигурации встраиваются внутрь его конструкции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Третий важный фактор — расположение роутера внутри квартиры. Кирилл Симонов рассказывает:

— Часто клиенты просят установить его где-нибудь в прихожей, чтобы не тянуть провода. Прячут в шкаф, за зеркало или даже в электрический щиток. Потом начинаются проблемы с Wi-Fi, сигнал просто «не добивает» до нужного места, ему мешают физические препятствия. Абонентов обычно сложно переубедить в том, что проблема не в работе сети, а в том, что неверно выбрана точка размещения роутера.

И третий фактор — площадь пространства. В больших квартирах сигнал «затухает» в дальних комнатах, и это тоже чистая физика. Решение — поставить несколько роутеров и объединить их в mesh-сеть. Но зачастую абоненты не хотят этого делать.

Мобильное приложение для сервисных инженеров

Как убедить клиента в том, что скорость в дальней комнате зависит от того, где стоит роутер? Повышать экспертность сотрудников, которые работают непосредственно на местах! Для этого «Таттелеком» обучил сервисных инженеров и доработал их цифровой инструмент — приложение «Мобильный монтер 2.0».

— Ключевой функционал — работа с нарядами на подключение, обслуживание и дополнительные сервисы, позволяющие специалисту быстро и качественно выполнять свою задачу. А самая «свежая» разработка — интегрированный в него WiTuner, который наглядно показывает, как распределяется сигнал по квартире, — объясняет Кирилл Симонов.

Приложение WiTuner впервые было продемонстрировано на Kazan Digital Week-2024, и даже сегодня оно остается востребованным благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу. С помощью него можно подобрать оптимальное расположение роутера — приложение рассчитает радипокрытие в реальном времени и продемонстрирует результат с учетом планировки квартиры: вот здесь сигнал отличный, здесь он слабеет, а здесь практически отсутствует. Таким образом сервисный инженер может аргументированно донести абоненту, что происходит с сигналом интернета в его квартире и как это можно улучшить.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как объясняет генеральный директор ООО «ТТК Диджитал» Тимур Камалетдинов, подразделение которого разработало это приложение, на сервисных специалистов приходится серьезная нагрузка, у них сложные логистические задачи и постоянная необходимость обеспечивать высокое качество обслуживания в короткие сроки. Ведь инженер — ключевая точка контакта между провайдером услуг и клиентом. Поэтому так важно было предоставить ему удобные цифровые сервисы.

— В достаточно сжатые сроки в 2025 году мы реализовали собственную мобильную платформу для сервисных инженеров, отказавшись от решения вендора. Удалось реализовать гибкую архитектуру, которая позволила отточить действующий функционал и спешными темпами нарастить новый. Начинали с того, что повторили функционал вендорского решения, но уже сейчас ушли далеко вперед. Например, через приложение теперь у нас списываются использованные при монтаже материалы. Это серьезно экономит время не только самому специалисту по установке оборудования, но и всему блоку клиентского сервиса.

Важно, что при создании приложения разработчики постоянно взаимодействовали с непосредственными пользователями. Обратную связь получали от сотрудников, которым каждый день предстояло работать в этой программе. В итоге удобный и функциональный сервис удалось разработать за 9 месяцев, а участвовали в этом 7 сотрудников «ТТК Диджитал».

«Это отличный результат — за 2 года обновить 25% парка роутеров»

Как рассказывает заместитель генерального директора компании по массовому рынку и маркетингу Ильнар Сибгатуллин, на «Интернет в кубе» с поддержкой Wi-Fi 5 с 2024 года перешли порядка 25% абонентов «Таттелекома». На сети установлены уже более 120 тысяч таких роутеров, более 50% из этих абонентов выбирают услугу аренды устройства, потому что это обеспечивает легкий вход в продукт, качественный сервис, при этом действует пожизненная гарантия. Цена устройства не изменилась с 2024 года и существенно (минимум на 25%) ниже, чем у ближайших по стоимости аналогов от конкурентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— С точки зрения масштабов телекоммуникационной компании, это отличный результат — за 2 года обновить 25% парка роутеров! Для себя мы выделяем несколько факторов, которые стали причиной успеха. Во-первых, клиенты не хотят быть суперинженерами и разбираться в технических тонкостях. Они хотят получить быстрый, качественный, удобный сервис. «Интернет в кубе» как раз это и обеспечивает: подключил роутер — и забыл о нем. Во-вторых, гарантированная скорость — это ключевой запрос абонента, наши роутеры его обеспечивают. В-третьих, с «кубиком» клиент получает высокое качество обслуживания. Быстрый сервис стал возможным благодаря удаленному общению роутера с нашим ПО, а значит, контакт-центр и линия технической поддержки могут дистанционно промониторить наличие сбоев или проблем, если они возникают. В-четвертых, услуга аренды, которая дала абонентам возможность попробовать роутер в деле и понять, действительно ли это та «волшебная таблетка», которая им нужна, — объясняет Ильнар Сибгатуллин.

Любой ли бытовой прибор будет работать с таким «кубиком» ? Ведь вряд ли пользователь захочет менять вместе с роутером еще и всю домашнюю электронику. Айрат Нурутдинов, генеральный директор ПАО «Таттелеком», уверяет:

— Мы оставили возможность для роутера работать параллельно в двух диапазонах, и сигнал между ними при необходимости переключается автоматически. Мы пошли этим способом, учитывая, что у клиентов может быть устаревшее оборудование. При этом новые устройства смогут подключаться к более высокоскоростной технологии.

Глава «Таттелекома» объясняет: клиент действительно не хочет, да и не должен вникать в суть работы роутера. Но правда заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев проблемы с домашним интернетом, на которые жалуются клиенты, связаны с тем, что они пользуются старым оборудованием, когда-то поставленным при подключении домашнего интернета.

Итак, технология идет вперед, компания стремится оставить ее финансово доступной для своих потребителей и предлагает все новые и новые решения для удобства абонентов. Возможно, уже пора присмотреться к этим решениям даже самым убежденным консерваторам?

Реклама. ПАО «Таттелеком»