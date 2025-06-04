Закончен первый этап реставрации пивзавода Петцольда, Трамп и Путин обсудили атаки Украины
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 4 июня.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с российским лидером Владимиром Путиным. Их разговор длился 1 час 15 минут. «Мы обсудили нападение Украины на самолеты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному Миру», — написал он.
- В Кремле подтвердили взрыв у Крымского моста, уточнив, что повреждений нет и конструкция функционирует. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, что принимаются меры предосторожности в связи с атаками Киева. Движение автотранспорта по мосту было временно приостановлено.
- Адвокаты бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова подали жалобу на приговор по делу о подстрекательстве к убийству предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году. В конце мая Гафуров был приговорен к 22 годам колонии строгого режима и обязан выплатить 60 млн рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.
- Новым главным тренером «Нефтехимика» стал Игорь Гришин, известный своим умением работать с молодежью и ставить командам яркий, атакующий хоккей. Ранее он работал в петербургском «Динамо», московском «Спартаке», юниорской сборной России и других клубах. Его назначение соответствует философии клуба. Ожидается, что под его руководством команда выйдет на новый уровень. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Мосгорсуд продлил домашний арест бывшему руководителю компании «Газпром межрегионгаз Казань» Ринату Ханбикову до 7 сентября. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, присвоении и растрате, а также отмывании денег в особо крупном размере.
- Мэр Казани Ильсур Метшин, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин и ректор КНИТУ Юрий Казаков открыли в Казани образовательную выставку «СИБУР. Дом полимеров». Экспозиция разместилась на территории Присутственных мест Казанского кремля и будет работать до 29 июня. Проект направлен на популяризацию химии среди школьников и студентов, а также призван ознакомить широкую аудиторию с технологиями производства и переработки полимеров. Посещение выставки и все занятия бесплатны для всех желающих.
- В 2024 году российские компании топливно-энергетического комплекса потратили около 150 млрд рублей на закупку ПО, из которых 90% составили отечественные решения. Замминистра энергетики России Эдуард Шереметцев подчеркнул важность использования готовых продуктов и призвал сосредоточиться на создании узкоспециализированного ПО.
- Гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих покинет свой пост. Его полномочия истекают в ноябре, и он может перейти на другую должность в государственной власти. Смена руководства ГТЛК связана с планами передать компанию под контроль ВЭБ.
- В Казани завершили первый этап реставрации пивзавода Петцольда, на территории которого «Эдельвейс Групп» реализует проект лофт-квартала «Красный Восток». Объем инвестиций в проект составляет около 5 млрд рублей, которые планируется окупить за 6—7 лет. В лофт-квартале будут располагаться офисы, магазины, кафе, гостиница и общественные пространства. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В России к 2030 году планируют построить 1 млн кв. м жилья с помощью 3D-принтеров. По словам замминистра строительства Сергея Музыченко, это необходимо для решения проблем в строительной отрасли. Эксперты оценивают стоимость такого жилья в 50—75 тыс. рублей за квадратный метр, но указывают на низкую скорость производства, дороговизну материалов и оборудования, а также другие сложности технологии.
- Комика Артемия Останина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ему предъявлено обвинение по статье о возбуждении ненависти или вражды, сейчас он находится в СИЗО.
- В Татарстане выросла доля просроченных долгов по кредитам, достигнув 36 млрд рублей. В Госдуму внесен законопроект, который может изменить порядок взыскания долгов, запретив коллекторам и МФО взыскивать задолженность в порядке судебного приказа без уведомления должника. Эксперты считают, что это может увеличить сроки взыскания долгов и риски нелегального кредитования, но также защитит заемщиков от неожиданного списания средств. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тьюну с просьбой не выносить на голосование законопроект об ужесточении санкций против России. Документ, представленный в апреле двухпартийной группой сенаторов, включает вторичные санкции против стран, покупающих у России нефть, газ и другие товары.
- На Ярославском вокзале задержали шесть мужчин, подозреваемых в похищении блогера Арега Щепихина, которого поместили в багажник автомобиля. В то же время проводится проверка на экстремизм в отношении самого блогера из-за его роликов с оскорбительными высказываниями в адрес жителей Чеченской Республики. Вечером Следком сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала». Подробнее — в материале «Реального времени».
- С 2026 года Минсельхозпрод Татарстана возобновит выдачу субсидий на переработку молока. Это решение принято на фоне колебаний в производстве молочных продуктов в республике. Татарстан завершил 2024 год с рекордным объемом производства сырого молока — 2,287 млн тонн, что делает регион лидером на российском молочном рынке. Подробнее — в материале.
- Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить нарушения прав дольщиков в Набережных Челнах после жалобы покупателей, заключивших договоры с ООО «СЗ «Современное строительство». Застройщик не выполнил свои обязательства по строительству дома на улице Раскольникова, работы не завершены. Следком России по Татарстану начал процессуальную проверку по данному делу.
- Работу кафе «Филадельфия» в Арске приостановили на 14 дней после обнаружения в готовых блюдах кишечной палочки. Также в заведении зафиксировали несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками, наличие продукции без срока годности и описания товара.
- Татарстан вошел в тройку лучших регионов России для майнинга криптовалюты, заняв третье место по стоимости содержания майнинг-машин. Более низкие расходы на содержание оборудования зафиксированы только в Хакасии и Красноярском крае. При этом Хакасия признана самым выгодным регионом для «домашнего» майнинга. В Бурятии и Забайкальском крае планируют ввести круглогодичный запрет на майнинг до 2031 года.
- В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего Андрея Иванова, обвиняемого в покушении на убийство лидера конкурирующей преступной группировки в 1998 году. Инцидент произошел на фоне борьбы за контроль продовольственного рынка города. Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для дальнейшего рассмотрения.
- Татарстан занял первое место в рейтинге цифровой трансформации среди субъектов России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Рейтинг оценивает эффективность работы руководителей, ответственных за цифровую трансформацию в регионах, по шести ключевым критериям.
Анастасия Фартыгина
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Справка
* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов