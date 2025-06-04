В России планируют напечатать 1 млн кв. м жилья на 3D-принтерах к 2030 году

Фото: Максим Платонов

В России к 2030 году планируется напечатать 1 миллион квадратных метров жилья с помощью 3D-принтеров. Об этом сообщил РБК замминистра строительства Сергей Музыченко на конференции 3DMIX-2025.

— Те планы, которые перед нами стоят, до 1 млн кв. м к 2030 году — это единственный выход из ситуации, которая сложилась в стране с трудовыми ресурсами, с развитием строительной отрасли в целом, — заявил Музыченко.

По оценкам экспертов, стоимость готового жилья, напечатанного на 3D-принтерах, составит от 50 до 75 тыс. рублей за квадратный метр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако у технологии есть и свои сложности. К основным проблемам 3D-строительства специалисты относят:

низкую скорость производства по сравнению с традиционными методами;

необходимость использования более дорогих материалов;

высокую стоимость и сложность оборудования;

ограничения по размерам объектов, которые можно напечатать за один раз;

высокие затраты на перестройку производственных процессов и обучение персонала.

Напомним, что в Татарстане открыли самое высокое здание в России, напечатанное на 3D-принтере.



Анастасия Фартыгина