В России планируют напечатать 1 млн кв. м жилья на 3D-принтерах к 2030 году
В России к 2030 году планируется напечатать 1 миллион квадратных метров жилья с помощью 3D-принтеров. Об этом сообщил РБК замминистра строительства Сергей Музыченко на конференции 3DMIX-2025.
— Те планы, которые перед нами стоят, до 1 млн кв. м к 2030 году — это единственный выход из ситуации, которая сложилась в стране с трудовыми ресурсами, с развитием строительной отрасли в целом, — заявил Музыченко.
По оценкам экспертов, стоимость готового жилья, напечатанного на 3D-принтерах, составит от 50 до 75 тыс. рублей за квадратный метр.
Однако у технологии есть и свои сложности. К основным проблемам 3D-строительства специалисты относят:
- низкую скорость производства по сравнению с традиционными методами;
- необходимость использования более дорогих материалов;
- высокую стоимость и сложность оборудования;
- ограничения по размерам объектов, которые можно напечатать за один раз;
- высокие затраты на перестройку производственных процессов и обучение персонала.
Напомним, что в Татарстане открыли самое высокое здание в России, напечатанное на 3D-принтере.
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