В Татарстане резко выросла доля просроченных долгов граждан
Сумма достигла 36 млрд рублей и с новым законом о взыскании может еще вырасти, но эксперты считают: «МФО переживут»
Коллекторам и микрофинансовым организациям могут запретить взыскивать долги россиян в порядке судебного приказа. Списания денег зачастую происходят без уведомления должника, что особенно опасно для уязвимых категорий заемщиков. В Госдуму внесен законопроект, который должен защитить их права. Большинство экспертов поддерживают инициативу, хотя и признают: доля просроченной задолженности граждан по кредитам, которая в масштабах России уже достигла 1,5 трлн рублей, а в Татарстане — 36 млрд, может вырасти еще больше.
С начала года просрочка в Татарстане выросла на 16%
Татарстанцы больше, чем другие жители ПФО, набрали кредитов в банках — на общую сумму 1,1 трлн рублей (1 108 802 млн на 1 мая 2025 года), согласно данным ЦБ. На просроченные долги из этой суммы приходится 36 млрд (35 870 млн) рублей, или 3,2%, что ниже общероссийского показателя (4,2%). Но прирост с начала года значительный — с января просрочка выросла почти на 5 млрд рублей (+16%).
В целом по Приволжскому федеральному округу задолженность населения перед банками составляет 6,3 трлн рублей, из них просроченная — 259 млрд рублей. При этом если в начале года почти во всех субъектах ПФО сумма долгов физлиц уменьшалась, то с апреля-мая в девяти регионах, включая Татарстан, начала расти. Кроме нашей республики, в тройку лидеров по величине долгов входят Башкортостан (1 034 469 млн) и Нижегородская область (596 169 млн).
Однако по сумме просрочки башкортостанцы опередили татарстанцев — 45 млрд (45 406 млн), или 4,4% в общем объеме долгов. На третьем месте с наибольшим размером просроченной задолженности в округе — самарцы с 33 млрд (32 939 млн), или 5,5%. Процент просрочки в этом регионе самый высокий в ПФО, примерно на том же уровне в Саратовской (5,4%), Оренбургской (5%) и Ульяновской (5%) областях.
В целом по России просроченная задолженность граждан достигла 1,5 трлн рублей и скоро может вырасти еще больше, полагают эксперты. Одна из причин — новый порядок взыскания долгов, который предлагают в новом законопроекте от ЛДПР. Его авторы хотят запретить коллекторам и микрофинансовым организациям (МФО) взыскивать задолженность в порядке судебного приказа, когда у заемщика могут списать деньги без его ведома.
«Снизит объем махинаций в среде профессиональных взыскателей»
Законопроект внесен в Госдуму, он предлагает изменить сам порядок взыскания задолженности. Сейчас коллекторы и МФО собирают долги через упрощенное приказное производство. В рамках процедуры выносят судебный приказ, который одновременно выступает решением суда и исполнительным документом. Для получения приказа заинтересованная сторона просто подает заявление в суд.
Рассмотрение дела осуществляется без вызова сторон, и ответчик узнает об этом уже на стадии исполнительного производства, то есть принудительного взыскания, отмечают депутаты. По их словам, часто возникают конфликтные ситуации, когда банковские организации незначительные долги передают в порядке цессии профессиональным взыскателям, а те «не отличаются добросовестностью в своем поведении, что видно из многочисленных жалоб граждан».
— Существует большое количество профессиональных процессуальных уловок, которые позволяют не получать судебные приказы ответчиками вовремя, чтобы успеть его отменить и потребовать рассмотрения в обычном исковом порядке. Например, «ошибка» в адресе ответчика в заявлении, которое истец подает в суд. В результате никакая корреспонденция не дойдет до ответчика, — говорится в пояснительной записке.
Разработчики документа предлагают ограничить возможность профессиональным взыскателям получать исполнительные документы в ускоренном и упрощенном порядке. По их мнению, взыскание долгов должно происходить «исключительно в обычном исковом порядке, с обязательным вызовом сторон для участия в судебном процессе, чтобы предоставить гражданам возможность отстоять свои права, уменьшить взыскиваемые проценты, что снизит объем махинаций и злоупотреблений в среде профессиональных взыскателей».
Соответствующие поправки хотят внести в статью 122 Гражданского процессуального кодекса РФ. Авторы инициативы — депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем Комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым и сенатор Елена Афанасьева.
Вырастут сроки взыскания долгов и риски теневого кредитования
Если закон примут, это защитит заемщиков от неожиданного списания средств, отмечают эксперты. Сейчас кредиторы получают судебные приказы и действуют без уведомления или согласия должника, а новые правила обяжут рассматривать иски в общем порядке — с вызовом сторон и возможностью оспаривания.
По мнению собеседников «Реального времени», инициатива установит более справедливый порядок взаимодействия кредиторов, взыскателей и должника. Закон позволит судам снижать чрезмерно завышенные проценты по займам и предоставлять гражданам отсрочки, защищая их от агрессивных методов работы коллекторов. Хотя в целом это может увеличить сроки взыскания долгов и риски нелегального кредитования.
Как следует из данных ЦБ, сумма просроченной задолженности населения перед банками растет с начала года, хотя темпы прироста снизились. Пик пришелся на январь, когда просрочка за месяц выросла сразу на 5% (1 337 460 млн), затем она росла медленнее: 3,5% в феврале (1 384 636 млн), 2,6% в марте (1 420 649 млн) и 2,5% в апреле (1 455 765 млн), данных за май пока нет.
Несмотря на то, что размер просрочки в стране вырос, ее доля не превышает 4,2% в общем объеме задолженности физлиц по кредитам — 35 трлн (34 685 104 млн на 1 мая 2025 г.). По мнению экспертов, это вполне умеренный показатель просрочки. Тревожным считается его достижение 10% и более.
«Коллекторы уже достали людей»
Согласно данным ОКБ, только по кредитным картам просрочка в России к весне выросла почти на 70% за полгода, до 110 млрд рублей. При этом займы стали обслуживать хуже, а банки стремятся максимально заработать на россиянах с кредитками, например, увеличивая лимиты и сокращая льготный период.
Если законопроект о запрете взыскания долгов через упрощенное приказное производство примут, это заметно усложнит коллекторскую деятельность. Ранее в ЛДПР заявляли, что выступают за ее полный запрет в России. По словам Ярослава Нилова, документ нацелен на поэтапное ограничение работы профессиональных взыскателей, поскольку, когда их привлекают, это серьезно повышает градус социальной напряженности.
— Это достаточно серьезная проблема, этим пользуется очень много мошенников. Когда пишут заявление о приказе, указывают неверный адрес должника, и в дальнейшем МФО начинает взыскивать несуществующий долг. Сталкивался с подобным. Одна из проблем в том, что мировой судья не всегда проверяет реальный адрес. Как правило, делают небольшие суммы, так что полиция с этим не хочет связываться. Образно говоря, 10—15 тысяч рублей. Но когда это в массовом порядке, набираются достаточно большие суммы, — отметил Рустем Шайахметов.
— Положительно оцениваю законопроект, потому что коллекторы уже достали людей. Совершенно разные истории: есть люди, которые лет 7 были в долговой яме, а какие там проценты, особенно если через МФО попали в такие ситуации. Бывают случаи, к сожалению, когда мошенники вешают кредит. Соответственно, я всегда на стороне людей, особенно учитывая, какой хороший бакшиш все эти МФО заколачивают, фактически это ростовщические проценты. Так что полностью поддерживаю, — добавил Александр Разуваев.
Рейтинг регионов ПФО по сумме просроченных долгов граждан по кредитам
|
Сумма просрочки в млн рублей
|
01.01.2025
|
01.02.2025
|
01.03.2025
|
01.04.2025
|
01.05.2025
|
Башкортостан
|
39 693
|
41 656
|
42999
|
44 288
|
45 406
|
Татарстан
|
31 043
|
32 508
|
33 760
|
35 054
|
35 870
|
Самарская область
|
29 054
|
30 454
|
31 503
|
32 324
|
32 939
|
Пермский край
|
20 172
|
21 217
|
22 063
|
22 672
|
23 500
|
Саратовская область
|
18 245
|
19 071
|
19 792
|
20 195
|
20 609
|
Оренбургская область
|
17 637
|
18 582
|
19 385
|
19 958
|
20 552
|
Нижегородская область
|
18 110
|
19 107
|
19 809
|
20 139
|
20 453
|
Удмуртия
|
11 512
|
12 065
|
12 524
|
12 940
|
13 399
|
Пензенская область
|
8 559
|
9 121
|
9 476
|
9 697
|
9 986
|
Ульяновская область
|
8 734
|
9 215
|
9 555
|
9 732
|
9 931
|
Кировская область
|
8 660
|
9 019
|
9 268
|
9 395
|
9 629
|
Чувашия
|
7 004
|
7 310
|
7 530
|
7 683
|
7 847
|
Мордовия
|
4 529
|
4 661
|
4 800
|
4 892
|
5 020
|
Марий Эл
|
3 422
|
3 580
|
3 675
|
3 774
|
3 914
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