В Татарстане резко выросла доля просроченных долгов граждан

Сумма достигла 36 млрд рублей и с новым законом о взыскании может еще вырасти, но эксперты считают: «МФО переживут»

Фото: Коллаж "Реального времени"

Коллекторам и микрофинансовым организациям могут запретить взыскивать долги россиян в порядке судебного приказа. Списания денег зачастую происходят без уведомления должника, что особенно опасно для уязвимых категорий заемщиков. В Госдуму внесен законопроект, который должен защитить их права. Большинство экспертов поддерживают инициативу, хотя и признают: доля просроченной задолженности граждан по кредитам, которая в масштабах России уже достигла 1,5 трлн рублей, а в Татарстане — 36 млрд, может вырасти еще больше.

С начала года просрочка в Татарстане выросла на 16%

Татарстанцы больше, чем другие жители ПФО, набрали кредитов в банках — на общую сумму 1,1 трлн рублей (1 108 802 млн на 1 мая 2025 года), согласно данным ЦБ. На просроченные долги из этой суммы приходится 36 млрд (35 870 млн) рублей, или 3,2%, что ниже общероссийского показателя (4,2%). Но прирост с начала года значительный — с января просрочка выросла почти на 5 млрд рублей (+16%).

В целом по Приволжскому федеральному округу задолженность населения перед банками составляет 6,3 трлн рублей, из них просроченная — 259 млрд рублей. При этом если в начале года почти во всех субъектах ПФО сумма долгов физлиц уменьшалась, то с апреля-мая в девяти регионах, включая Татарстан, начала расти. Кроме нашей республики, в тройку лидеров по величине долгов входят Башкортостан (1 034 469 млн) и Нижегородская область (596 169 млн).

Коллаж "Реального времени"

Однако по сумме просрочки башкортостанцы опередили татарстанцев — 45 млрд (45 406 млн), или 4,4% в общем объеме долгов. На третьем месте с наибольшим размером просроченной задолженности в округе — самарцы с 33 млрд (32 939 млн), или 5,5%. Процент просрочки в этом регионе самый высокий в ПФО, примерно на том же уровне в Саратовской (5,4%), Оренбургской (5%) и Ульяновской (5%) областях.

В целом по России просроченная задолженность граждан достигла 1,5 трлн рублей и скоро может вырасти еще больше, полагают эксперты. Одна из причин — новый порядок взыскания долгов, который предлагают в новом законопроекте от ЛДПР. Его авторы хотят запретить коллекторам и микрофинансовым организациям (МФО) взыскивать задолженность в порядке судебного приказа, когда у заемщика могут списать деньги без его ведома.



— Я считаю, это правильно, надо, чтобы кредиты от МФО взыскивали в исковом порядке, без судебных приказов, поэтому поддерживаю. Да, в течение 10 дней приказ можно обжаловать. Но у нас плохо работает почта, плюс злоупотребления происходят, у должника нет возможности своевременно опротестовать приказ. А когда у человека деньги уже сняли, вернуть их сложно. Он остается один на один со своей проблемой. Иногда на одного человека выписывают по восемь приказов, и пока он ойкнет — денег уже нет, — отметил экономист, гендиректор компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

«Снизит объем махинаций в среде профессиональных взыскателей»

Законопроект внесен в Госдуму, он предлагает изменить сам порядок взыскания задолженности. Сейчас коллекторы и МФО собирают долги через упрощенное приказное производство. В рамках процедуры выносят судебный приказ, который одновременно выступает решением суда и исполнительным документом. Для получения приказа заинтересованная сторона просто подает заявление в суд.

Для получения приказа о взыскании долга заинтересованная сторона просто подает заявление в суд. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Рассмотрение дела осуществляется без вызова сторон, и ответчик узнает об этом уже на стадии исполнительного производства, то есть принудительного взыскания, отмечают депутаты. По их словам, часто возникают конфликтные ситуации, когда банковские организации незначительные долги передают в порядке цессии профессиональным взыскателям, а те «не отличаются добросовестностью в своем поведении, что видно из многочисленных жалоб граждан».

— Существует большое количество профессиональных процессуальных уловок, которые позволяют не получать судебные приказы ответчиками вовремя, чтобы успеть его отменить и потребовать рассмотрения в обычном исковом порядке. Например, «ошибка» в адресе ответчика в заявлении, которое истец подает в суд. В результате никакая корреспонденция не дойдет до ответчика, — говорится в пояснительной записке.

Разработчики документа предлагают ограничить возможность профессиональным взыскателям получать исполнительные документы в ускоренном и упрощенном порядке. По их мнению, взыскание долгов должно происходить «исключительно в обычном исковом порядке, с обязательным вызовом сторон для участия в судебном процессе, чтобы предоставить гражданам возможность отстоять свои права, уменьшить взыскиваемые проценты, что снизит объем махинаций и злоупотреблений в среде профессиональных взыскателей».

Татарстанцы больше, чем другие жители ПФО, набрали кредитов в банках — на общую сумму 1,1 трлн рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Соответствующие поправки хотят внести в статью 122 Гражданского процессуального кодекса РФ. Авторы инициативы — депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем Комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым и сенатор Елена Афанасьева.

Вырастут сроки взыскания долгов и риски теневого кредитования

Если закон примут, это защитит заемщиков от неожиданного списания средств, отмечают эксперты. Сейчас кредиторы получают судебные приказы и действуют без уведомления или согласия должника, а новые правила обяжут рассматривать иски в общем порядке — с вызовом сторон и возможностью оспаривания.

По мнению собеседников «Реального времени», инициатива установит более справедливый порядок взаимодействия кредиторов, взыскателей и должника. Закон позволит судам снижать чрезмерно завышенные проценты по займам и предоставлять гражданам отсрочки, защищая их от агрессивных методов работы коллекторов. Хотя в целом это может увеличить сроки взыскания долгов и риски нелегального кредитования.

— Да, если закон примут, просроченных долгов в России станет больше, но МФО их переживут с такими-то процентами, которые они закладывают. Там все, мягко сказать, отбивается. Так что я на стороне граждан, учитывая, что у нас есть люди, которые, в общем, вряд ли когда-нибудь смогут избавиться от своих долгов. Ну, может быть, конечно, они сами в чем-то виноваты, но в любом случае я на их стороне, их стоит защитить, — отметил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Как следует из данных ЦБ, сумма просроченной задолженности населения перед банками растет с начала года, хотя темпы прироста снизились. Пик пришелся на январь, когда просрочка за месяц выросла сразу на 5% (1 337 460 млн), затем она росла медленнее: 3,5% в феврале (1 384 636 млн), 2,6% в марте (1 420 649 млн) и 2,5% в апреле (1 455 765 млн), данных за май пока нет.

Как следует из данных ЦБ, сумма просроченной задолженности населения перед банками растет с начала года, хотя темпы прироста снизились. Арсений Губаев / realnoevremya.ru

Несмотря на то, что размер просрочки в стране вырос, ее доля не превышает 4,2% в общем объеме задолженности физлиц по кредитам — 35 трлн (34 685 104 млн на 1 мая 2025 г.). По мнению экспертов, это вполне умеренный показатель просрочки. Тревожным считается его достижение 10% и более.

«Коллекторы уже достали людей»

Согласно данным ОКБ, только по кредитным картам просрочка в России к весне выросла почти на 70% за полгода, до 110 млрд рублей. При этом займы стали обслуживать хуже, а банки стремятся максимально заработать на россиянах с кредитками, например, увеличивая лимиты и сокращая льготный период.

Если законопроект о запрете взыскания долгов через упрощенное приказное производство примут, это заметно усложнит коллекторскую деятельность. Ранее в ЛДПР заявляли, что выступают за ее полный запрет в России. По словам Ярослава Нилова, документ нацелен на поэтапное ограничение работы профессиональных взыскателей, поскольку, когда их привлекают, это серьезно повышает градус социальной напряженности.

— Это достаточно серьезная проблема, этим пользуется очень много мошенников. Когда пишут заявление о приказе, указывают неверный адрес должника, и в дальнейшем МФО начинает взыскивать несуществующий долг. Сталкивался с подобным. Одна из проблем в том, что мировой судья не всегда проверяет реальный адрес. Как правило, делают небольшие суммы, так что полиция с этим не хочет связываться. Образно говоря, 10—15 тысяч рублей. Но когда это в массовом порядке, набираются достаточно большие суммы, — отметил Рустем Шайахметов.

Размер просрочки по кредитам в стране вырос, но ее доля не превышает 4,2% в общем объеме задолженности физлиц. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Положительно оцениваю законопроект, потому что коллекторы уже достали людей. Совершенно разные истории: есть люди, которые лет 7 были в долговой яме, а какие там проценты, особенно если через МФО попали в такие ситуации. Бывают случаи, к сожалению, когда мошенники вешают кредит. Соответственно, я всегда на стороне людей, особенно учитывая, какой хороший бакшиш все эти МФО заколачивают, фактически это ростовщические проценты. Так что полностью поддерживаю, — добавил Александр Разуваев.

Рейтинг регионов ПФО по сумме просроченных долгов граждан по кредитам



Сумма просрочки в млн рублей 01.01.2025 01.02.2025 01.03.2025 01.04.2025 01.05.2025 Башкортостан 39 693 41 656 42999 44 288 45 406 Татарстан 31 043 32 508 33 760 35 054 35 870 Самарская область 29 054 30 454 31 503 32 324 32 939 Пермский край 20 172 21 217 22 063 22 672 23 500 Саратовская область 18 245 19 071 19 792 20 195 20 609 Оренбургская область 17 637 18 582 19 385 19 958 20 552 Нижегородская область 18 110 19 107 19 809 20 139 20 453 Удмуртия 11 512 12 065 12 524 12 940 13 399 Пензенская область 8 559 9 121 9 476 9 697 9 986 Ульяновская область 8 734 9 215 9 555 9 732 9 931 Кировская область 8 660 9 019 9 268 9 395 9 629 Чувашия 7 004 7 310 7 530 7 683 7 847 Мордовия 4 529 4 661 4 800 4 892 5 020 Марий Эл 3 422 3 580 3 675 3 774 3 914





