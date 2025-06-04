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В Татарстане резко выросла доля просроченных долгов граждан

00:00, 04.06.2025

Сумма достигла 36 млрд рублей и с новым законом о взыскании может еще вырасти, но эксперты считают: «МФО переживут»

В Татарстане резко выросла доля просроченных долгов граждан
Фото: Коллаж "Реального времени"

Коллекторам и микрофинансовым организациям могут запретить взыскивать долги россиян в порядке судебного приказа. Списания денег зачастую происходят без уведомления должника, что особенно опасно для уязвимых категорий заемщиков. В Госдуму внесен законопроект, который должен защитить их права. Большинство экспертов поддерживают инициативу, хотя и признают: доля просроченной задолженности граждан по кредитам, которая в масштабах России уже достигла 1,5 трлн рублей, а в Татарстане — 36 млрд, может вырасти еще больше.

С начала года просрочка в Татарстане выросла на 16%

Татарстанцы больше, чем другие жители ПФО, набрали кредитов в банках — на общую сумму 1,1 трлн рублей (1 108 802 млн на 1 мая 2025 года), согласно данным ЦБ. На просроченные долги из этой суммы приходится 36 млрд (35 870 млн) рублей, или 3,2%, что ниже общероссийского показателя (4,2%). Но прирост с начала года значительный — с января просрочка выросла почти на 5 млрд рублей (+16%).

В целом по Приволжскому федеральному округу задолженность населения перед банками составляет 6,3 трлн рублей, из них просроченная — 259 млрд рублей. При этом если в начале года почти во всех субъектах ПФО сумма долгов физлиц уменьшалась, то с апреля-мая в девяти регионах, включая Татарстан, начала расти. Кроме нашей республики, в тройку лидеров по величине долгов входят Башкортостан (1 034 469 млн) и Нижегородская область (596 169 млн).

Коллаж "Реального времени"

Однако по сумме просрочки башкортостанцы опередили татарстанцев — 45 млрд (45 406 млн), или 4,4% в общем объеме долгов. На третьем месте с наибольшим размером просроченной задолженности в округе — самарцы с 33 млрд (32 939 млн), или 5,5%. Процент просрочки в этом регионе самый высокий в ПФО, примерно на том же уровне в Саратовской (5,4%), Оренбургской (5%) и Ульяновской (5%) областях.

В целом по России просроченная задолженность граждан достигла 1,5 трлн рублей и скоро может вырасти еще больше, полагают эксперты. Одна из причин — новый порядок взыскания долгов, который предлагают в новом законопроекте от ЛДПР. Его авторы хотят запретить коллекторам и микрофинансовым организациям (МФО) взыскивать задолженность в порядке судебного приказа, когда у заемщика могут списать деньги без его ведома.

— Я считаю, это правильно, надо, чтобы кредиты от МФО взыскивали в исковом порядке, без судебных приказов, поэтому поддерживаю. Да, в течение 10 дней приказ можно обжаловать. Но у нас плохо работает почта, плюс злоупотребления происходят, у должника нет возможности своевременно опротестовать приказ. А когда у человека деньги уже сняли, вернуть их сложно. Он остается один на один со своей проблемой. Иногда на одного человека выписывают по восемь приказов, и пока он ойкнет — денег уже нет, — отметил экономист, гендиректор компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

«Снизит объем махинаций в среде профессиональных взыскателей»

Законопроект внесен в Госдуму, он предлагает изменить сам порядок взыскания задолженности. Сейчас коллекторы и МФО собирают долги через упрощенное приказное производство. В рамках процедуры выносят судебный приказ, который одновременно выступает решением суда и исполнительным документом. Для получения приказа заинтересованная сторона просто подает заявление в суд.

Для получения приказа о взыскании долга заинтересованная сторона просто подает заявление в суд. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Рассмотрение дела осуществляется без вызова сторон, и ответчик узнает об этом уже на стадии исполнительного производства, то есть принудительного взыскания, отмечают депутаты. По их словам, часто возникают конфликтные ситуации, когда банковские организации незначительные долги передают в порядке цессии профессиональным взыскателям, а те «не отличаются добросовестностью в своем поведении, что видно из многочисленных жалоб граждан».

— Существует большое количество профессиональных процессуальных уловок, которые позволяют не получать судебные приказы ответчиками вовремя, чтобы успеть его отменить и потребовать рассмотрения в обычном исковом порядке. Например, «ошибка» в адресе ответчика в заявлении, которое истец подает в суд. В результате никакая корреспонденция не дойдет до ответчика, — говорится в пояснительной записке.

Разработчики документа предлагают ограничить возможность профессиональным взыскателям получать исполнительные документы в ускоренном и упрощенном порядке. По их мнению, взыскание долгов должно происходить «исключительно в обычном исковом порядке, с обязательным вызовом сторон для участия в судебном процессе, чтобы предоставить гражданам возможность отстоять свои права, уменьшить взыскиваемые проценты, что снизит объем махинаций и злоупотреблений в среде профессиональных взыскателей».

Татарстанцы больше, чем другие жители ПФО, набрали кредитов в банках — на общую сумму 1,1 трлн рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Соответствующие поправки хотят внести в статью 122 Гражданского процессуального кодекса РФ. Авторы инициативы — депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем Комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым и сенатор Елена Афанасьева.

Вырастут сроки взыскания долгов и риски теневого кредитования

Если закон примут, это защитит заемщиков от неожиданного списания средств, отмечают эксперты. Сейчас кредиторы получают судебные приказы и действуют без уведомления или согласия должника, а новые правила обяжут рассматривать иски в общем порядке — с вызовом сторон и возможностью оспаривания.

По мнению собеседников «Реального времени», инициатива установит более справедливый порядок взаимодействия кредиторов, взыскателей и должника. Закон позволит судам снижать чрезмерно завышенные проценты по займам и предоставлять гражданам отсрочки, защищая их от агрессивных методов работы коллекторов. Хотя в целом это может увеличить сроки взыскания долгов и риски нелегального кредитования.

— Да, если закон примут, просроченных долгов в России станет больше, но МФО их переживут с такими-то процентами, которые они закладывают. Там все, мягко сказать, отбивается. Так что я на стороне граждан, учитывая, что у нас есть люди, которые, в общем, вряд ли когда-нибудь смогут избавиться от своих долгов. Ну, может быть, конечно, они сами в чем-то виноваты, но в любом случае я на их стороне, их стоит защитить, — отметил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Как следует из данных ЦБ, сумма просроченной задолженности населения перед банками растет с начала года, хотя темпы прироста снизились. Пик пришелся на январь, когда просрочка за месяц выросла сразу на 5% (1 337 460 млн), затем она росла медленнее: 3,5% в феврале (1 384 636 млн), 2,6% в марте (1 420 649 млн) и 2,5% в апреле (1 455 765 млн), данных за май пока нет.

Как следует из данных ЦБ, сумма просроченной задолженности населения перед банками растет с начала года, хотя темпы прироста снизились. Арсений Губаев / realnoevremya.ru

Несмотря на то, что размер просрочки в стране вырос, ее доля не превышает 4,2% в общем объеме задолженности физлиц по кредитам — 35 трлн (34 685 104 млн на 1 мая 2025 г.). По мнению экспертов, это вполне умеренный показатель просрочки. Тревожным считается его достижение 10% и более.

«Коллекторы уже достали людей»

Согласно данным ОКБ, только по кредитным картам просрочка в России к весне выросла почти на 70% за полгода, до 110 млрд рублей. При этом займы стали обслуживать хуже, а банки стремятся максимально заработать на россиянах с кредитками, например, увеличивая лимиты и сокращая льготный период.

Если законопроект о запрете взыскания долгов через упрощенное приказное производство примут, это заметно усложнит коллекторскую деятельность. Ранее в ЛДПР заявляли, что выступают за ее полный запрет в России. По словам Ярослава Нилова, документ нацелен на поэтапное ограничение работы профессиональных взыскателей, поскольку, когда их привлекают, это серьезно повышает градус социальной напряженности.

— Это достаточно серьезная проблема, этим пользуется очень много мошенников. Когда пишут заявление о приказе, указывают неверный адрес должника, и в дальнейшем МФО начинает взыскивать несуществующий долг. Сталкивался с подобным. Одна из проблем в том, что мировой судья не всегда проверяет реальный адрес. Как правило, делают небольшие суммы, так что полиция с этим не хочет связываться. Образно говоря, 10—15 тысяч рублей. Но когда это в массовом порядке, набираются достаточно большие суммы, — отметил Рустем Шайахметов.

Размер просрочки по кредитам в стране вырос, но ее доля не превышает 4,2% в общем объеме задолженности физлиц. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Положительно оцениваю законопроект, потому что коллекторы уже достали людей. Совершенно разные истории: есть люди, которые лет 7 были в долговой яме, а какие там проценты, особенно если через МФО попали в такие ситуации. Бывают случаи, к сожалению, когда мошенники вешают кредит. Соответственно, я всегда на стороне людей, особенно учитывая, какой хороший бакшиш все эти МФО заколачивают, фактически это ростовщические проценты. Так что полностью поддерживаю, — добавил Александр Разуваев.

Рейтинг регионов ПФО по сумме просроченных долгов граждан по кредитам

Сумма просрочки в млн рублей

01.01.2025

01.02.2025

01.03.2025

01.04.2025

01.05.2025

Башкортостан

39 693

41 656

42999

44 288

45 406

Татарстан

31 043

32 508

33 760

35 054

35 870

Самарская область

29 054

30 454

31 503

32 324

32 939

Пермский край

20 172

21 217

22 063

22 672

23 500

Саратовская область

18 245

19 071

19 792

20 195

20 609

Оренбургская область

17 637

18 582

19 385

19 958

20 552

Нижегородская область

18 110

19 107

19 809

20 139

20 453

Удмуртия

11 512

12 065

12 524

12 940

13 399

Пензенская область

8 559

9 121

9 476

9 697

9 986

Ульяновская область

8 734

9 215

9 555

9 732

9 931

Кировская область

8 660

9 019

9 268

9 395

9 629

Чувашия

7 004

7 310

7 530

7 683

7 847

Мордовия

4 529

4 661

4 800

4 892

5 020

Марий Эл

3 422

3 580

3 675

3 774

3 914



Василя Ширшова

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