«Задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале»: что известно о ситуации с блогером Щепихиным

МВД РФ задержали шестерых мужчин, подробности будут выяснять сотрудники линейного управления

По данным телеграм-каналов, вечером 3 июня на Ярославском вокзале, около 22.00, группа мужчин силой поместила блогера Арега Щепихина в багажник автомобиля Mercedes с номерами серии АМР.

Официальное заявление по поводу произошедшего сделал министр Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев. Он опроверг информацию о похищении, заявив, что Щепихин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По словам Дудаева, блогер является фигурантом уголовного дела по ряду серьезных статей, включая экстремизм, реабилитацию нацизма и оскорбление религиозных чувств.

Информацию прокомментировали и в МВД РФ.

— Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва — Ярославское. В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы, — сообщило МВД РФ в своем телеграм-канале

Предпосылкой для данного инцидента могли стать многочисленные видеоролики, опубликованные Щепихиным. В них содержались оскорбительные высказывания в адрес мусульман и представителей народов Северного Кавказа, что вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов.

UPD: В 13.20 МВД России разместило в своем телеграм-канале сообщение о проверке блогера Щепихина на экстремизм из-за опубликованных им роликов.

— В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщает МВД России.

Дмитрий Зайцев