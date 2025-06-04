Защита экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова обжаловала приговор за подстрекательство к убийству

Адвокаты бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова подали жалобу на приговор по делу о подстрекательстве к убийству предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году. Об этом стало известно из картотеки Савеловского суда Москвы.

В конце мая Гафуров был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Прокурор просил для него 25 лет лишения свободы. Суд также обязал экс-ректора выплатить 60 млн рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.

Первая жалоба на этот приговор уже зарегистрирована в Савеловском райсуде Москвы.

Напомним, что суд счел доказанным участие Гафурова по эпизоду первого, несостоявшегося покушения на жизнь Исрафилова и по совокупности приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина