Госдума предложила давать дополнительный отпуск за работу в новогоднюю ночь

Работники получат право на три дня дополнительного отдыха, если будут трудиться в праздничную смену

Фото: Динар Фатыхов

Фракция «Новые люди» в Государственной думе направила обращение министру труда Антону Котякову с инициативой закрепить законодательно предоставление трех дополнительных дней отпуска сотрудникам, привлеченным к работе в ночную смену с 31 декабря на 1 января. По мнению авторов обращения, действующая практика компенсации труда в этот период недостаточна и требует изменений. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, работа в праздник предполагает либо повышенную оплату, либо получение другого выходного дня взамен отработанного. Тем не менее депутаты считают, что привлечение сотрудников в столь значимый культурный и семейный праздник должно дополнительно поощряться.

По мнению депутатов, инициатива обеспечит справедливые условия для граждан, вынужденных работать в новогодние праздники, повысит лояльность персонала и уменьшит кадровые проблемы в сфере экстренных служб, медицины, ЖКХ и транспорта. Дополнительные дни отдыха станут формой общественной благодарности людям, поддерживающим стабильность и безопасность инфраструктуры в особо важные периоды.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что инициатива о введении шестидневной рабочей недели не обсуждается в думских комитетах и соответствующего законопроекта в Госдуме нет.

Дмитрий Зайцев