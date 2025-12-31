Правительство утвердило правила сборов резервистов для защиты критически важных объектов

Документ регламентирует максимальный возможный срок таких сборов

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России утвердило свод правил проведения сборов граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве, для защиты важных объектов. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовых актов.

Согласно принятому постановлению, резервистов, направленных на специальные сборы, запрещено привлекать к исполнению иных обязанностей. Документ регламентирует максимальный возможный срок таких сборов для резервиста в течение года, который не может превышать шести месяцев. Также утверждены правила начала и окончания сборов, и другие организационные аспекты.

Днем 30 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому резервисты будут направлены в 2026 году на защиту критически важных объектов жизнеобеспечения. Президент также поручил правительству определить конкретный перечень таких объектов, что подчеркивает системный подход к обеспечению безопасности ключевой инфраструктуры страны.

Резервисты — это граждане из числа состоящих в запасе, которые подписали контракт с Минобороны России о зачислении в мобилизационный людской резерв. Стать резервистом могут те, кто ранее прошел военную службу, либо завершил обучение в военном учебном центре при вузе, которые ранее были известны как военные кафедры.



Рената Валеева