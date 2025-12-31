Новости общества

Лидер Таджикистана Рахмон осудил атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина

15:13, 31.12.2025

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры обсудили недавнюю атаку украинских беспилотников на резиденцию российского лидера в Новгородской области в ночь с 28 на 29 декабря. Рахмон решительно осудил инцидент, охарактеризовав его как грубую провокацию, совершенную на фоне активных переговоров России и США по украинскому кризису.

Путин и Рахмон обменялись поздравлениями с наступающим 2026 годом и позитивно оценили двусторонние отношения. Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению стратегических связей между двумя странами.

В ходе беседы также затронули вопросы региональной безопасности, учитывая ситуацию вокруг Афганистана. Общение прошло в теплой атмосфере взаимопонимания и взаимного доверия.

