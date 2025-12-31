Правительство дало регионам право устанавливать пониженные ставки по выбранным ОКВЭД
В 2026 году регионы смогут устанавливать пониженные ставки по всем видам деятельности
Правительство Российской Федерации утвердило перечень видов деятельности, по которым регионы смогут устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН). Это решение было принято в рамках реализации новых норм Налогового кодекса, вступающих в силу с 1 января 2026 года.
Согласно новым нормам, регионы получат право устанавливать пониженные ставки УСН для бизнеса, зарегистрированного на их территории и работающего на упрощенной системе налогообложения. Перечень видов деятельности, для которых возможно применение пониженных ставок, утвержден правительством.
В 2026 году регионы смогут устанавливать пониженные ставки по всем видам деятельности, включенным в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), за исключением тех, которые прямо запрещены Налоговым кодексом.
К запрещенным видам деятельности относятся, в частности, деятельность ломбардов, страховщиков и организаторов азартных игр.
Ранее «Реальное время» сообщало, что для туроператоров в сфере выездного туризма продлен срок уплаты отчислений.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».