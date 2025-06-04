Евгений Дитрих покинет пост главы ГТЛК

Гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих уйдет со своего поста, сообщают «Ведомости». Его полномочия истекают в ноябре, и источники утверждают, что он может перейти на другую должность в государственной власти, возможно, в Совфед.

Согласно информации издания, смена руководства ГТЛК связана с планами передать компанию под контроль ВЭБа. В качестве возможного кандидата на пост главы ГТЛК рассматривается Артем Довлатов, зампреда ВЭБ. Однако один из источников опроверг информацию о его назначении.

ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией в России, управляя портфелем на сумму 2,7 трлн рублей. В 2022 году компания столкнулась с санкциями Евросоюза и Великобритании, а с августа 2023 года попала в блокирующий список США.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Евгений Дитрих, которому 51 год, имеет богатый опыт работы в государственных структурах. Он занимал различные должности в Минтрансе и других министерствах. После отставки с поста министра транспорта в 2020 году, он стал главой ГТЛК на пятилетний срок.

По словам источника, близкого к руководству ГТЛК, сейчас обсуждаются варианты дальнейшей карьеры Дитриха: «Сейчас идет процесс консультаций, какой кадровый трек для него оптимален».

Напомним, что ГТЛК была готова приобрести 41 дальнемагистральный самолет Ту-214, которые собираются на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (филиал «Туполева»).



Анастасия Фартыгина