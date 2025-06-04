Евгений Дитрих покинет пост главы ГТЛК
Гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих уйдет со своего поста, сообщают «Ведомости». Его полномочия истекают в ноябре, и источники утверждают, что он может перейти на другую должность в государственной власти, возможно, в Совфед.
Согласно информации издания, смена руководства ГТЛК связана с планами передать компанию под контроль ВЭБа. В качестве возможного кандидата на пост главы ГТЛК рассматривается Артем Довлатов, зампреда ВЭБ. Однако один из источников опроверг информацию о его назначении.
ГТЛК является крупнейшей лизинговой компанией в России, управляя портфелем на сумму 2,7 трлн рублей. В 2022 году компания столкнулась с санкциями Евросоюза и Великобритании, а с августа 2023 года попала в блокирующий список США.
Евгений Дитрих, которому 51 год, имеет богатый опыт работы в государственных структурах. Он занимал различные должности в Минтрансе и других министерствах. После отставки с поста министра транспорта в 2020 году, он стал главой ГТЛК на пятилетний срок.
По словам источника, близкого к руководству ГТЛК, сейчас обсуждаются варианты дальнейшей карьеры Дитриха: «Сейчас идет процесс консультаций, какой кадровый трек для него оптимален».
Напомним, что ГТЛК была готова приобрести 41 дальнемагистральный самолет Ту-214, которые собираются на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (филиал «Туполева»).
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