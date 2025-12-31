Благоевич — о «Рубине»: «Сейчас некорректно говорить о деталях»

Сербский тренер близок к назначению в казанский футбольный клуб

Сербский специалист Срджан Благоевич прокомментировал слухи о своем возможном назначении главным тренером «Рубина».

— Я действительно разговариваю с разными клубами. Сейчас было бы некорректно говорить о деталях или подтверждать какую-то конкретную информацию. При этом я уже ранее говорил, что российский футбол мне интересен, — цитирует Благоевича Odds.ru.

Благоевич известен своей работой в сербском «Партизане» и казахстанской «Астане». С обоими клубами специалист выигрывал серебряные награды местных чемпионатов.

В «Рубине» Благоевич должен сменить Рашида Рахимова, официально пока не уволенного с поста главного тренера казанцев. Работа российского специалиста по итогам осенне-зимней части сезона была признана неудовлетворительной.

Зульфат Шафигуллин