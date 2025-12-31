Президент Беларуси Лукашенко осудил удары БПЛА по резиденции Путина
Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает телеграм-канал Кремля.
Во время беседы Лукашенко резко осудил нападение украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области, назвав это действие грубой провокацией, особенно учитывая текущий этап переговоров России и США относительно урегулирования конфликта на Украине.
По завершении обсуждения ситуации лидеры поздравили друг друга с приближающимся Новым годом и пожелали благополучия гражданам обеих стран.
Ранее «Реальное время» писало, что лидер Таджикистана Рахмон осудил атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина.
