Президент Беларуси Лукашенко осудил удары БПЛА по резиденции Путина

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает телеграм-канал Кремля.

Во время беседы Лукашенко резко осудил нападение украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области, назвав это действие грубой провокацией, особенно учитывая текущий этап переговоров России и США относительно урегулирования конфликта на Украине.

По завершении обсуждения ситуации лидеры поздравили друг друга с приближающимся Новым годом и пожелали благополучия гражданам обеих стран.

Ранее «Реальное время» писало, что лидер Таджикистана Рахмон осудил атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина.

Дмитрий Зайцев