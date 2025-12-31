В аэропорту Казани задержаны десятки вылетов и прилетов, два рейса в Стамбул отменены

Некоторые пассажиры встретят Новый год в самолете

Фото: Мария Зверева

Аэропорт Казани столкнулся с серьезными задержками рейсов как на вылет, так и на прибытие. Онлайн-табло показывает, что задержаны 11 рейсов, причем шесть из них направлены из Санкт-Петербурга. Задерживаются рейсы из Ташкента, Душанбе, Стамбула, Минеральных Вод и Москвы (Шереметьево).

Скриншот с сайта аэропорта

Кроме того, два рейса турецкой авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул и обратно отменены. Информация об отмене поступила неожиданно поздно, в результате чего прибывшие из Лондона туристы узнали о ней только в самом Стамбуле. Горячая линия Turkish Airlines отказалась назвать причину отмены и не предложила альтернативные маршруты.

Некоторые пассажиры, чей рейс в Москву перенесли с вечера 31 декабря на раннее утро 1 января, рискуют встретить Новый год прямо в небе. Например, самолет авиакомпании Nordwind Airlines отправится из Казани в Шереметьево в 00:10 1 января вместо изначально запланированных 17:30 31 декабря. Аналогично перенесены рейсы и в другие пункты назначения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в казанском аэропорту задерживается восемь рейсов, еще один отменили.

Дмитрий Зайцев