Правительство России утвердило национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики»

Паспорт и составляющие его федеральные проекты одобрил президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам

Правительство России утвердило национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики», паспорт и составляющие его федеральные проекты одобрил президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров указал, что реализация проекта предполагает формирование технологического фундамента для химической, пищевой, энергетической отраслей, медицины, экологии и сельского хозяйства. До 2030 года запланировано достижение уровня технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%, увеличение объема производства продукции биоэкономики на 96%, повышение доли отечественной биологической продукции в потреблении до 55%. Также увеличится число предприятий, участвующих в подготовке и повышении квалификации кадров по данному направлению.

Национальный проект состоит из трех основных федеральных проектов: организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики, научно-технологическая поддержка развития биоэкономики, аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики. Основная цель проекта — объединить усилия, ресурсы и мощности для создания конкурентоспособных предприятий, включая модернизацию существующих производств.

