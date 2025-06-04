Мосгорсуд продлил арест экс-главе «Газпром межрегионгаз Казань» Ханбикову еще на три месяца

Бывший руководитель компании останется под домашним арестом до 7 сентября 2025 года

Бывший руководитель компании «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Ханбиков останется под домашним арестом до 7 сентября 2025 года. Такое решение принял Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. Об этом стало известно из картотеки Мосгорсуда.

Напомним, что Ринат Ханбиков был взят под стражу в декабре 2023 года. Ему предъявлены обвинения по трем серьезным статьям Уголовного кодекса РФ: мошенничество в особо крупном размере, присвоение и растрата в особо крупном размере, а также отмывание денег в особо крупном размере. Более года экс-директор провел в следственном изоляторе, пока весной 2025 года суд не изменил ему меру пресечения на домашний арест.



Подробно историю задержания Ханбикова «Реальное время» рассказывало в расширенном материале.

Дмитрий Зайцев