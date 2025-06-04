Мосгорсуд продлил арест экс-главе «Газпром межрегионгаз Казань» Ханбикову еще на три месяца
Бывший руководитель компании останется под домашним арестом до 7 сентября 2025 года
Бывший руководитель компании «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Ханбиков останется под домашним арестом до 7 сентября 2025 года. Такое решение принял Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. Об этом стало известно из картотеки Мосгорсуда.
Напомним, что Ринат Ханбиков был взят под стражу в декабре 2023 года. Ему предъявлены обвинения по трем серьезным статьям Уголовного кодекса РФ: мошенничество в особо крупном размере, присвоение и растрата в особо крупном размере, а также отмывание денег в особо крупном размере. Более года экс-директор провел в следственном изоляторе, пока весной 2025 года суд не изменил ему меру пресечения на домашний арест.
Подробно историю задержания Ханбикова «Реальное время» рассказывало в расширенном материале.
Справка
Ханбиков Ринат Сагитович
Родился 14 апреля 1958 года.
Образование:
— Окончил Казанский финансово-экономический институт (специальность «экономист»).
Трудовая деятельность:
— В 1981–1988 гг. — главный бухгалтер казанской передвижной механизированной колонны Минводхоза Татарии.
— В 1988-1993 гг. — главный бухгалтер казанского птицесовхоза «Юдинский».
— В 1993-1994 гг. — глава АО «Альтаир».
— В 1995 г. — заместитель управляющего и финансовый директор ОАО «Чековый инвестиционный Фонд агропромышленного комплекса Республики Татарстан «Золотой Колос».
— В 1995–1998 гг. — директор фирмы — регистратор «Золотой колос», член совета директоров ЧИФа «Золотой колос».
— В 1998–2020 гг. — генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань».
— В 2004–2009 гг. — депутат Государственного Совета от Менделеевского одномандатного избирательного округа №42.
— В 2009–2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.
— В 2014–2019 гг. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
— В 2020–2021 гг. — советник генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань».
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