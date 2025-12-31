РОМИР назвал самые популярные блюда на новогоднем столе россиян

Согласно опросу, половина респондентов (52%) выбирает мандарины как символ Нового года

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Проведенное исследовательским агентством РОМИР исследование потребительского поведения выявило, какие блюда и напитки россияне предпочитают видеть на новогоднем столе.

Согласно опросу, половина респондентов (52%) выбирает мандарины как символ Нового года, следом идет салат оливье (51%). Шампанское и игристые вина употребляют 45% семей, селедку под шубой предпочитают 39% опрошенных.

Еще одна популярная позиция — бутерброды с икрой или красной рыбой (30%).

Мясные и колбасные деликатесы выбирают 26% респондентов, холодец или заливное отмечают 25% участников опроса. Другие любимые лакомства включают конфеты (22%), соленья (12%), пельмени (7%) и утку (7%).

Самое редкое любимое блюдо — запеченная индейка, ее ставят на стол всего 5% россиян. Исследование подчеркивает региональные различия в выборе продуктов и влияние возраста на предпочтения потребителей.

Дмитрий Зайцев