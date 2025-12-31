Минобороны прокомментировало ночную атаку на резиденцию президента

Российские силы ПВО отразили массированную попытку прорыва БПЛА с территории Украины в декабре 2025 года

Фото: Артем Дергунов

Начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков выступил с заявлением о предотвращенной террористической атаке украинской стороны на резиденцию президента России в Новгородской области.

В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года подразделения радиотехнических войск обнаружили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Киевский режим использовал 91 беспилотник, которые двигались несколькими группами к объекту по территории Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей.

Вооруженные силы России организовали эффективные действия ПВО, уничтожив все украинские беспилотники. В Брянской области было ликвидировано 49 аппаратов, в Смоленской области — один, а оставшееся 41 устройство было нейтрализовано над Новгородской областью. Использовались зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

Генерал Романенков подтвердил, что ни один беспилотник не достиг цели, инфраструктура и граждане России не пострадали. Действия российских расчетов оцениваются как профессиональные и своевременные. Вооруженные силы продолжают несение дежурства по охране воздушного пространства страны.

Дмитрий Зайцев