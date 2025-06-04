«Сейчас агронома оторвали от земли — он не работает по своей профессии»

Фермер из Актанышского района Татарстана пожаловался на засилье автоматизированных систем контроля за крупным рогатым скотом на селе

«Отпускные цены на масло уже пошли вниз — до 700 рублей за 1 кг. Единственное, они не пошли вниз в ретейле, в магазинах. Там никогда не снижаются цены, даже если будут по нулю продавать» — упрекнула федеральные сети в торговых наценках глава Молочного союза России Людмила Маницкая. С прошлой осени сливочное масло подорожало на 36% — до 1 000 рублей за 1 кг, но в этом году подобного скачка цен не допустят, пообещала она во время II Национального молочного конгресса в Казани. Остроты разговору добавил глава КФХ из Актаныша, попросивший ввести трехлетний мораторий на введение автоматизированных систем контроля за крупным рогатым скотом. «Это очаг для сбора денег», — недоволен он. Подробнее — в материале «Реального времени».

Пик падения поголовья скота позади?

Поголовье крупного рогатого скота в стране за 10 лет сократилось на 2,5 млн — до 7,2 млн голов, а пик падения пришелся на 2024 год, когда сельхозпроизводители потеряли сразу почти 700 тыс. голов. Такие тревожные цифры привела сегодня глава Молочного союза России Людмила Маницкая во время пленарного заседания II Национального молочного конгресса в Казани.

Сигнал о бедственном положении молочного животноводства в стране прозвучал не случайно. Федеральные власти ставят задачу увеличить к 2030 году производство молока до 38,9 млн тонн. Аграриям предстоит нарастить выработку как минимум на 5 млн тонн, если взять в качестве отправной точки 34 млн тонн, собранных в 2024 году.

Как это сделать, если налицо обратная тенденция — поголовье дойного стада сокращается из года в год? По словам Людмилы Маницкой, потери в прошлом году составили 350 тысяч голов, а всего за последние 10 лет общее поголовье упало на 1 млн голов. Именно по этой причине ежегодная выработка сырого молока растет, но скромными темпами. На слайде была показана динамика: в течение трех лет сборы молока «топтались» на одном уровне в 32,2—32,6 млн тонн. Рост наметился в 2023 году. За два года аграрии смогли прибавить сразу миллион — до 34,1 млн тонн. Дефицит сырого молока не грозит, но и молочного раздолья не наблюдается.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Руководитель Молочного союза России считает, что выход в наращивании строительства молочных ферм и в повышении продуктивности содержания дойного стада. Единственные, кто сумел удержаться от спада в выработке молока и сохранить поголовье, стали крестьянские фермерские хозяйства, отметила спикер. Ими произведено треть всего сырого молока в стране. Осталось неясным — пик падения поголовья скота позади?

ГИС «Хорриот», ГИС «Меркурий» — может, хватит?

С другой стороны, государство усиливает контроль за учетом крупного рогатого скота и за товарными потоками молока, чтобы «выдавить» фальсификат с российского молочного рынка. С 1 марта 2024 года заработала система «Хорриот», предназначенная для учета и идентификации КРС. До этого была введена система учета и прослеживаемости молока ГИС «Меркурий». Инициатором и автором-разработчиком информационного комплекса «ВетИС», в том числе AI-подсистемы системы электронной ветсертификации «Меркурий», стал Николай Власов, советник руководителя Россельхознадзора. Ему и пришлось сегодня держать ответ перед татарстанскими фермерами, которые замучились работать в IT-системах и платить немалые деньги.

— Сейчас сложилась такая ситуация, что агронома оторвали от земли. Он не работает по своей профессии. Его главная задача — заносить данные и оформлять документы, — взял слово фермер из Актанышского района Татарстана.

По его словам, с появлением новых систем контроля хозяйствам приходится нанимать дополнительных людей для выполнения бюрократической работы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Крупные холдинги могут позволить такую роскошь, а мелкие хозяйства — нет. Кроме того, электронные операторы систем являются частными компаниями, а ветеринарные службы превратились «в очаг для сбора денег», указал он. «За каждый учет — плати! Если так будет идти, то убьем мелкие КФХ», — предупредил он.

Актанышский фермер напомнил, что в советские годы учет в колхозе вела одна пенсионерка, а в хозяйствах не случались вспышки тяжелых болезней среди животных. «Какой только учет ни ведем, какие только препараты ни покупаем — ничего не помогает», — посетовал он.

Построим коворкинги для ГИС «Хорриот» в каждой деревне?

В заключение он привел притчу о трудолюбивом муравье, которая на 100% повторяется в сельском хозяйстве. Речь о том, как гендиректор — майский жук благодаря труду муравья нанял навозного жука, секретаршу-паучиху для множества отчетов, а потом едва не разорился. «Посмотрите этот мультфильм», — порекомендовал он с упреком федеральным гостям.

Советник руководителя Россельхознадзора Николай Власов возразил ему в том духе, что при должной профессиональной подготовке аграрии способны самостоятельно справляться с работой системы. А если не хватает компетенций, то придется платить за услуги. «Вы же платите за паспорт, за нотариальные справки. Почему они должны работать бесплатно», — парировал он.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

По его словам, внедрение системы позволило избавиться от фальсификата. Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта предложил создавать коворкинги для работы с ГИС в деревнях за счет бюджета. «Нужно помочь малым хозяйствам», — согласился он. Одним словом, отката назад не будет, ответили ему федеральные гости.

Что произошло с этим сливочным маслом?

Между тем Татарстан по итогам 2024 года сохранил первое место по производству молока. По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ленара Гарипова, было произведено почти 2,3 млн тонн молока. Для сравнения, в Краснодаре — 1,7 млн тонн, в Башкортостане — 1,6 млн тонн, в Удмуртии — 1,1 млн тонн. За последние 6 лет введено в эксплуатацию 98 молочных комплексов и ферм мощностью 65 тыс. голов. В том числе 16 молочных комплексов на 13,6 тыс. голов.

— Находятся на разных стадиях реализации еще 25 инвестпроектов на 16 тыс. коров. Строительство и ввод современных молочных комплексов формируют базу для дальнейшего увеличения производства молока на уровне 3% ежегодно, — сообщил он.

В заключение затронули злободневный вопрос: что же произошло со сливочным маслом? «Отпускные цены на масло [у производителей] уже пошли вниз — до 700 рублей за 1 кг. Единственное, они не пошли вниз в ретейле, в магазинах. Там никогда не снижаются цены, даже если будут по нулю продавать», — едко заметила глава Молочного союза России Людмила Маницкая.

С прошлой осени сливочное масло подорожало на 36% — до 1 000 рублей за 1 кг. Причина сохраняющихся высоких цен — в торговых наценках сетей, которые составляют 100—150%. «Надзорные органы готовы посылать ФАС к производителям, к переработчикам, но почему–то никто не [направляет] в торговые сети», — недоумевает она.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По ее мнению, местные производители полностью удовлетворяют спрос, а ажиотаж спровоцировали СМИ. «Люди стали покупать в магазинах не пачку масла, а десять, стали забивать целые морозилки», — заметила она.

В это время происходила смена поставщиков по импорту. «Раньше была Новая Зеландия, которая нам поставляла 40 тысяч тонн сливочного масла в год. Была открыта Европа, та же самая история — приходило порядка 20 тысяч тонн. Сегодня этих стран в числе поставщиков нет», — пояснила Людмила Маницкая. Кроме того, власти снизили ставку НДС до 10% на импорт молочного жира в страну. В этом году подобного скачка цен не допустят, пообещала Маницкая.